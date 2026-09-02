Ronaldo y Roberto Carlos desembarcan en el fútbol brasileño: compraron el Inter de Limeira

Esa experiencia previa fue uno de los antecedentes que facilitaron su llegada al proyecto paulista. Además, distintas versiones periodísticas señalan que el príncipe saudí Abdullah bin Saad también podría formar parte del grupo inversor que asumirá el control de la institución.

El objetivo deportivo: llegar al Brasileirao

La nueva conducción no solamente pretende mejorar las finanzas del club. El gran desafío deportivo será conseguir que Inter de Limeira alcance la primera división del fútbol brasileño en un período máximo de ocho años.

Para conseguirlo, el proyecto contempla una serie de cambios estructurales. Entre ellos aparecen la potenciación de las divisiones inferiores, la reorganización de las cuentas, la modernización del centro de entrenamiento y una mayor profesionalización de las distintas áreas administrativas.

Antes de concretar el traspaso del control, todavía deben completarse algunos procedimientos. Entre ellos se encuentra la elaboración del estatuto correspondiente y la inscripción de la SAF ante la Junta Comercial. La intención de la institución es que todo el proceso burocrático quede terminado antes de que finalice 2026.

El presente de Inter de Limeira: muchos años y un presente prometedor

Inter de Limeira cuenta con 112 años de historia y posee algunos logros importantes dentro del fútbol paulista. Entre sus principales conquistas aparecen el Campeonato Paulista obtenido en 1986 y el título de la segunda división conseguido en 1988.

El presente también alimenta el entusiasmo de sus hinchas. Actualmente, el equipo pelea por regresar a la Serie B y disputa el cuadrangular final de la tercera categoría brasileña, instancia en la que aparece como uno de los candidatos a conseguir el ascenso.