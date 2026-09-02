Ronaldo y Roberto Carlos desembarcan en el fútbol brasileño: compraron el Inter de Limeira
El club paulista aprobó su transformación en una Sociedad Anónima de Fútbol y un grupo inversor encabezado por dos campeones del mundo asumirá el control.
Inter de Limeira está a punto de comenzar una nueva era institucional con dos nombres de enorme peso en la historia del fútbol brasileño como protagonistas. La entidad paulista aprobó la transformación en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), un cambio que permitirá el ingreso de un grupo inversor encabezado, entre otros, por Ronaldo Nazário y Roberto Carlos.
La decisión fue tomada durante una Asamblea General Extraordinaria en la que los consejeros respaldaron ampliamente el proyecto. De los 54 votos posibles, 53 fueron favorables a la transformación del club y solamente uno se pronunció en contra. De esta manera, el camino quedó habilitado para que los nuevos inversores pasen a controlar la mayoría de las acciones de la institución.
El acuerdo establece que el grupo inversor se quedará con el 80% de la sociedad, mientras que el 20% restante continuará perteneciendo a los socios de Inter de Limeira. La operación todavía no está completamente finalizada, ya que deberán cumplirse diferentes pasos administrativos antes de que el nuevo esquema pueda comenzar a funcionar formalmente.
¿Cuánto dinero invertirán Ronaldo y Roberto Carlos?
Uno de los puntos que más expectativas genera es el plan económico diseñado para los próximos años. Enrico Ambrogini será una de las figuras centrales de la nueva administración y trabajará junto a Ronaldo y Roberto Carlos para llevar adelante el proyecto. La iniciativa contempla una inversión total de 454 millones de reales durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente 88 millones de dólares.
El objetivo es utilizar esos recursos para transformar diferentes áreas de la institución y generar las condiciones necesarias para que Inter de Limeira pueda dar un salto competitivo. Ambrogini no es un desconocido para Ronaldo: el dirigente ya había trabajado junto al exdelantero brasileño durante su etapa como propietario de Cruzeiro y posteriormente también tuvo participación en la gestión del Valladolid.
Esa experiencia previa fue uno de los antecedentes que facilitaron su llegada al proyecto paulista. Además, distintas versiones periodísticas señalan que el príncipe saudí Abdullah bin Saad también podría formar parte del grupo inversor que asumirá el control de la institución.
El objetivo deportivo: llegar al Brasileirao
La nueva conducción no solamente pretende mejorar las finanzas del club. El gran desafío deportivo será conseguir que Inter de Limeira alcance la primera división del fútbol brasileño en un período máximo de ocho años.
Para conseguirlo, el proyecto contempla una serie de cambios estructurales. Entre ellos aparecen la potenciación de las divisiones inferiores, la reorganización de las cuentas, la modernización del centro de entrenamiento y una mayor profesionalización de las distintas áreas administrativas.
Antes de concretar el traspaso del control, todavía deben completarse algunos procedimientos. Entre ellos se encuentra la elaboración del estatuto correspondiente y la inscripción de la SAF ante la Junta Comercial. La intención de la institución es que todo el proceso burocrático quede terminado antes de que finalice 2026.
El presente de Inter de Limeira: muchos años y un presente prometedor
Inter de Limeira cuenta con 112 años de historia y posee algunos logros importantes dentro del fútbol paulista. Entre sus principales conquistas aparecen el Campeonato Paulista obtenido en 1986 y el título de la segunda división conseguido en 1988.
El presente también alimenta el entusiasmo de sus hinchas. Actualmente, el equipo pelea por regresar a la Serie B y disputa el cuadrangular final de la tercera categoría brasileña, instancia en la que aparece como uno de los candidatos a conseguir el ascenso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario