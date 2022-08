Matías Vargas, de llegar a España y ser convocado por Scaloni a jugar en China

https://twitter.com/RCDEspanyol/status/1562462615611539456 OFICIAL | Matías Vargas finalitza la seva etapa al #RCDE

¡Muchas gracias y suerte, Mati! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 24, 2022

"El RCD Espanyol agradece a Matías Vargas su esfuerzo durante estas tres temporadas y le desea mucha suerte en su futuro personal y profesional", publicó el club catalán en su página oficial.

Vargas, quien se inició en Vélez Sarsfield, se incorporó al Espanyol en 2019 por la suma de 10,5 millones de euros. Durante dos temporadas, Vargas disputó 57, con cinco goles y ocho asistencias.

En 2019, el futbolista admitió un contacto con Boca, pero lo rechazó porque quería ir a Europa. Contextualizando, el enganche se había puesto en la órbita de varios clubes importantes. El deseo del mánager xeneize de aquel entonces, Nicolás Burdisso, había realizado gestiones para contratarlo.

Pero el futbolista, por aquel entonces, fue tajante: "No voy a poner una palabra en mi boca que no pueda cumplir, pero hoy en día no voy a Boca". Y luego aclaró: "Hubo un llamado, pero yo no quise ir. Mi objetivo era llegar a Europa".