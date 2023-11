Mauricio Macri admitió que le pidió a Juan Román Riquelme traer al 9 de Qatar

image.png

"Hay una manipulación de la realidad. Román, yo te mande por WhatsApp los videos que me mandó el líder de Qatar, un amigo personal y fanático de Boca y de Argentina. Gracias a esta amistad lo llamé para que le de una mano a Boca y pagó el doble de lo que pedían en ese momento", comenzó diciendo el candidato a vicepresidente en una charlacon TNT Sports.

Y además, agregó: "Dos años después me ofreció a este delantero, sin compromiso y haciéndose cargo de todo para que no le cueste nada de plata a Boca. Alcanzaba con darle unos entrenamientos y quizás algunos minutos en Copa Argentina, eso servía para quedar bien con tu sponsor. Riquelme nunca llamó a nadie de Qatar y luego no se renovó el contrato ya que el jeque se sintió maltratado".

