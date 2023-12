Mauricio Macri comparó a Juan Román Riquelme con Daniel Passarella

Durante su breve intervención, Macri cargó con todo contra Riquelme, al que comparó con Daniel Passarella y su gestión como presidente de River, que tuvo el descenso a la segunda división.

"Terminamos a más de 20 y pico de puntos de River y perdimos los dos clásicos. No clasificamos a la Copa Libertadores y esto no es casualidad", lamentó el líder del PRO, responsabilizando al ex futbolista.

En este sentido, Macri continuó con sus críticas hacia Román y su gestión. "Es producto de haber hecho este tipo de irregularidades todo el tiempo. Esto el club no lo resiste más. Esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River", afirmó.

Tras la sorpresiva mención del "Kaiser", al que Macri quiso en su momento para que dirija a Boca, el candidato a vicepresidente le habló a los socios. "Llamo a los hinchas de Boca a que reaccionemos. Espero que la Justicia establezca el voto el 17 para evitar que esto continúe. Y lo digo con el dolor de haber traído a Riquelme. Él es un ídolo de Boca, pero adentro de la cancha es una cosa y afuera es otra", expresó.

