Mauricio Pochettino salió al cruce de Timtohy Weah por cuestionar el precio de las entradas para el Mundial

Además, Pochettino señaló que las decisiones de la FIFAson responsabilidad de la organización, y que no les corresponde a los entrenadores opinar sobre esos temas. "Si la FIFA toma alguna decisión, ellos saben por qué, y es su responsabilidad explicar por qué," agregó.

En cuanto a la preparación del equipo, Estados Unidostiene programados varios partidos amistosos, incluyendo encuentros contra Bélgica el 28 de marzo, Portugal el 31 de marzo, Senegal el 31 de mayo y Alemania el 6 de junio, antes de su debut en la Copa del Mundo contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California.