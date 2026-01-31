Mauricio Pochettino salió al cruce de Timtohy Weah por cuestionar el precio de las entradas para el Mundial
El técnico rechazó las críticas emitidas por Tim Weah en relación a los elevados costos que tienen los tickets.
Uno de los temas más debatidos del Mundial 2026 ha sido el precio entradas. La FIFA ha establecido hasta cifras de 8.680 dólares por tan solo un ticket. Además, como si fuera poco, el estacionamiento tiene un precio que llega hasta los 175 dólares por lugar.
En ese sentido, el director técnico de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, rechazó las críticas emitidas por el extremo Tim Weah en relación a los elevados precios de las entradas para la próxima Copa del Mundo. El torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio, se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
La FIFA ha establecido precios que alcanzan hasta los 8.680 dólares por una entrada, además de cobrar hasta 175 dólares por estacionamiento. Weah expresó su decepción sobre estos costos, indicando que muchos aficionados auténticos podrían perderse la oportunidad de asistir a los partidos.
Durante una conferencia de prensa virtual desde Coral Gables, Pochettino comentó: "En primer lugar, creo que los jugadores deben hablar en la cancha, jugando al fútbol, no fuera de ésta."
El entrenador argentino continuó: "No es su deber evaluar el precio de las entradas. Mi responsabilidad es preparar al equipo, la selección masculina de Estados Unidos, de la mejor manera posible para que rinda. No somos políticos. Somos personas del deporte que sólo podemos hablar sobre nuestro trabajo."
Además, Pochettino señaló que las decisiones de la FIFAson responsabilidad de la organización, y que no les corresponde a los entrenadores opinar sobre esos temas. "Si la FIFA toma alguna decisión, ellos saben por qué, y es su responsabilidad explicar por qué," agregó.
En cuanto a la preparación del equipo, Estados Unidostiene programados varios partidos amistosos, incluyendo encuentros contra Bélgica el 28 de marzo, Portugal el 31 de marzo, Senegal el 31 de mayo y Alemania el 6 de junio, antes de su debut en la Copa del Mundo contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California.
