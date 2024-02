Mauricio Pochettino elogió a Javier Milei y lo invitó al Chelsea

En una entrevista con el diario The Telegraph advirtió al conjunto inglés: “Es muy difícil porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí que la gente llega de fuera y compra clubes”, dijo y agregó: “los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí”.