Mauro Icardi se prepara para denunciar a Ana Rosenfeld en el Colegio de Abogados

El periodista Gustavo Méndez detalló en su emisión por streaming la estrategia judicial que impulsaría el deportista contra la abogada de Wanda Solange Nara. Al respecto, el comunicador aseveró: "Mauro Icardi decidió denunciar a Ana Rosenfeld. Le damos un aplauso, por fin uno que se avivó y lo va a denunciar en el Colegio de Abogados por los dichos que dijo sobre su persona, la abogada de Wanda Solange Nara, en el programa de LAM, donde contó cosas de su intimidad, muchas de las cuales tuvo conocimiento por haber sido abogada de su pareja y su exesposa en su momento".