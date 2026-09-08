Mauro Icardi se prepara para denunciar a Ana Rosenfeld en el Colegio de Abogados
La abogada de Wanda Nara y el ex futbolista nunca tuvieron una buena relación, pero ahora el enojo habría pasado a mayores. Los detalles.
En el marco de la incertidumbre que rodea la continuidad de su carrera profesional, trascendió que el futbolista Mauro Icardi estaría planeando una presentación formal contra la letrada Ana Rosenfeld ante el Colegio de Abogados. La controversia se originó a partir de las declaraciones emitidas por la profesional de la ley en el ciclo televisivo "LAM", conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América TV, donde abordó cuestiones vinculadas a la vida personal del exdelantero del Galatasaray.
El periodista Gustavo Méndez detalló en su emisión por streaming la estrategia judicial que impulsaría el deportista contra la abogada de Wanda Solange Nara. Al respecto, el comunicador aseveró: "Mauro Icardi decidió denunciar a Ana Rosenfeld. Le damos un aplauso, por fin uno que se avivó y lo va a denunciar en el Colegio de Abogados por los dichos que dijo sobre su persona, la abogada de Wanda Solange Nara, en el programa de LAM, donde contó cosas de su intimidad, muchas de las cuales tuvo conocimiento por haber sido abogada de su pareja y su exesposa en su momento".
Durante el desarrollo del programa digital, los periodistas analizaron cómo el conflicto mediático perjudicó la reputación del jugador en el ámbito internacional, afectando su cotización en los mercados de pases.
En esa línea, explicaron el panorama que atraviesa el entorno del deportista, indicando que "lo que contó su representante es que, lamentablemente, por todo lo que filtró Wanda a la prensa, entre verdades y mentiras, la imagen de Mauro en Italia fue muy impactada negativamente y que hace un tiempo que están tratando de recuperar la imagen de Mauro en Italia".
Asimismo, desde la emisión no descartaron que el futbolista accione legalmente contra la propia conductora de televisión para exigir una compensación por el perjuicio económico ocasionado a su trayectoria deportiva. Sobre este aspecto, señalaron que "ahora están empezando a recuperar. Causó un impacto muy negativo en su vida profesional y están evaluando las medidas legales para la reparación del daño financiero que esto significó en su carrera", abriendo un nuevo frente judicial en la separación de la expareja.
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