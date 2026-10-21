Mauro Icardi recibió dos ofertas de España: las pretensiones que frenaron el pase
El delantero, en condición de libre tras finalizar su contrato con Galatasaray, fue buscado en este mercado pero las cifras exigidas por el rosarino complicaron las gestiones.
Con el mercado de pases europeo cerrado pero la ventana abierta para agentes libres, el futuro de Mauro Icardi vuelve a situarse en el centro de la escena. El atacante argentino de 33 años, que viene de quedar con el pase en su poder tras finalizar su fructífero vínculo con el Galatasaray de Turquía, fue sondeado en las últimas horas por dos clubes tradicionales de La Liga de España: Valencia y Real Betis.
Sin embargo, las pretensiones salariales del jugador ahuyentaron de inmediato las intenciones del conjunto de Mestalla. El primer equipo en realizar un acercamiento formal para conocer sus pretensiones fue el Valencia. Según reveló la prensa española (Tribuna VCF), el delantero rosarino solicitó una cifra cercana a los 5 millones de euros netos para estampar la firma y sumarse al plantel.
Ante semejante número, la dirigencia valencianista dio un paso al costado y descartó automáticamente su contratación. La urgencia del entrenador Javier Aguirre por sumar gol es máxima, dado que su equipo ocupa los puestos de descenso en España con apenas seis tantos convertidos en nueve presentaciones.
Icardi recibió dos ofertas de España pero sus elevadas pretensiones frenaron el pase
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Por otro lado, la opción del Real Betis continúa sobre la mesa pero bajo estricto análisis financiero. La escuadra dirigida por el chileno Manuel Pellegrini busca un atacante de jerarquía para suplir de manera temporal la baja del colombiano Cucho Hernández, quien sufrió una lesión en el sóleo que lo mantendrá al menos un mes fuera de las canchas.
El conjunto verdeiblanco, que marcha en la parte alta del torneo español y compite paralelamente en la UEFA Champions League, ve en la experiencia de Icardi un salto de calidad idóneo, aunque el factor económico asoma como el principal escollo.
Icardi no compite oficialmente desde el pasado 30 de junio, cuando expiró su contrato con Galatasaray —institución donde dejó un registro de 77 goles en 134 partidos—. Tras rechazar una propuesta de renovación por la mitad de su antiguo salario y buscar un mayor protagonismo deportivo, el ex-Inter de Milán ha sido vinculado en los últimos meses con clubes de la Premier League, Serie A y el fútbol brasileño, sin lograr abrochar aún su destino para la presente temporada.
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