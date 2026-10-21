Mauro Icardi recibió dos ofertas de España: las pretensiones que frenaron el pase

El conjunto verdeiblanco, que marcha en la parte alta del torneo español y compite paralelamente en la UEFA Champions League, ve en la experiencia de Icardi un salto de calidad idóneo, aunque el factor económico asoma como el principal escollo.

Icardi no compite oficialmente desde el pasado 30 de junio, cuando expiró su contrato con Galatasaray —institución donde dejó un registro de 77 goles en 134 partidos—. Tras rechazar una propuesta de renovación por la mitad de su antiguo salario y buscar un mayor protagonismo deportivo, el ex-Inter de Milán ha sido vinculado en los últimos meses con clubes de la Premier League, Serie A y el fútbol brasileño, sin lograr abrochar aún su destino para la presente temporada.