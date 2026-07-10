Shakira reveló un dato curioso sobre Kylian Mbappé en los cuartos de final del Mundial 2026

Faltando pocos minutos para el pitazo final en Boston, y con el pasaje a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, Mbappé encendió las alarmas de máxima gravedad al tirarse al piso, mirar al banco de suplentes y pedir el cambio de manera inmediata.

El pánico se apoderó de los rostros de los hinchas galos cuando las cámaras de la transmisión enfocaron al delantero del Real Madrid ya en el banco de relevos: se lo vio con una generosa bolsa de hielo atada con cinta sobre su tobillo derecho.

El presunto malestar físico se desencadenó tras una durísima entrada del defensor marroquí Sofyan Diop, quien le entró abajo con excesiva vehemencia cuando Francia ya ganaba cómodamente por 2-0 y controlaba el trámite del encuentro.

blockquote class="twitter-temp"> Mbappé con hielo en su tobillo derecho tras ser reemplazado ante Marruecos pic.twitter.com/KkUV6SbI9I — minutouno (@minutounocom) — minutouno (@minutounocom) July 9, 2026

Cómo está Kylian Mbappé

El fantasma de una lesión ligamentaria o de un esguince grave que lo marginara del trascendental duelo de semifinales sobrevoló el estadio durante varios minutos. Sin embargo, a medida que la adrenalina del partido fue bajando, los peores pronósticos comenzaron a perder fuerza para dar paso a la calma.

La tranquilidad definitiva llegó directo durante las celebraciones del plantel francés, cuando todavía en el campo de juego se pudo observar a Mbappé caminando con total normalidad, sin renguear y hasta saltando de manera eufórica junto a sus compañeros en el centro del vestuario.

Aunque las imágenes festivas demostraron que el tobillo del atacante respondió bien al dolor y descartarían una lesión ósea o de gravedad extrema, el cuerpo médico de Didier Deschamps seguramente seguirá de cerca su evolución en las próximas 48 horas.

Todo indica que la rápida colocación de hielo evitó que la zona se inflamara de más tras el fuerte traumatismo propinado por Diop. Con el susto ya digerido, Francia respira aliviada: su máxima figura terminó golpeada, pero el sueño de la final sigue marchando con el "10" de pie.