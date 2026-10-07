"Me lo llevo para toda la vida": la emoción de Otamendi tras su despedida junto a Messi

Además, apenas marcó, fue directamente a buscar a Messi para compartir con él el festejo. Fue el noveno tanto internacional del zaguero, que no marcaba desde marzo de este año, cuando había convertido frente a Zambia en la goleada por 5-0 disputada en la Bombonera.

Una carrera que comenzó con Maradona

Otamendi debutó con la Selección Argentina en 2009, durante el ciclo de Diego Armando Maradona. Desde entonces atravesó distintas etapas y entrenadores, hasta convertirse en uno de los principales referentes del seleccionado.

Con Maradona participó del Mundial de Sudáfrica 2010, donde incluso actuó como lateral derecho. Luego atravesó momentos difíciles, como la ausencia en la convocatoria para Brasil 2014, pero consiguió una enorme revancha durante el ciclo de Scaloni.

El defensor fue protagonista de la generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. En total, se despidió con 140 partidos internacionales, una cifra que lo ubica entre los futbolistas con más presencias en la historia de la Selección Argentina.

El mensaje de Otamendi para Messi

Después de la celebración y de los homenajes, Otamendi utilizó sus redes sociales para despedirse de la Selección y también dedicarle un mensaje especial a Messi. “Hoy terminamos juntos esta etapa como jugadores de esta gran Selección Argentina. @leomessi", comenzó el defensor.

Luego, expresó todo lo que significó para él vestir la camiseta albiceleste: “Cuesta poner en palabras todo lo que significa este momento. Vestir esta camiseta fue, es y siempre será uno de los mayores orgullos de mi vida. Cada entrenamiento, cada partido, cada viaje, cada abrazo y cada vez que escuché el himno quedarán para siempre en mi memoria”.

El defensor también destacó la posibilidad de haber compartido la despedida con el capitán: “Y si este día ya era especial, compartirlo con Messi lo hace todavía más inolvidable. El mejor jugador de todos los tiempos, el que nos enseñó a nunca dejar de creer, a levantarnos después de cada golpe y a defender esta camiseta con el corazón”.

“Qué privilegio haber compartido parte de este camino y haber sido testigo de una historia que va a quedar para siempre en el fútbol y en el corazón de todos los argentinos”, agregó.

"YO YA ME HABÍA DESPEDIDO, PERO EL LLAMADO DEL 10 PARA QUE ESTÉ ACÁ, EN UN DÍA HISTÓRICO PARA ÉL, FUE ALGO HERMOSO"Nicolás Otamendi, tras compartir el último partido de la Selección Argentina con Lionel Messi. @MatiPelliccioni https://t.co/XuIq7yndOH — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

“Hoy cerramos un capítulo, pero todo lo vivido queda”

Otamendi también resumió sus sensaciones después del partido: “Hoy cerramos un capítulo, pero todo lo vivido queda. Me voy con orgullo, con gratitud y con la tranquilidad de haber dado todo cada vez que me tocó representar a mi país”, escribió.

En diálogo con TyC Sports, el defensor contó además que inicialmente pensaba que su último partido había sido el Mundial. “Un cierre increíble. Este partido fue de yapa, pensé que mi último partido había sido en el Mundial. Me había despedido ahí... Pero me llamó el Diez para que esté acá, en su despedida. Después de tanto años, fueron 17 años, fue algo hermoso disfrutarlo con él. Y además llegó el gol, en el último partido. Es algo que me lo llevo para toda la vida”, explicó.

El cierre de Otamendi llegó con una reflexión sobre la relación que construyó con el capitán: “Fuimos muy cercanos, por momentos te quedan palabras por decirle. Disfrutamos el momento, en cada concentración. Gracias por ser una persona tan simple, por demostrar su fútbol”.