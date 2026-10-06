"Me voy en paz": el mensaje de Lionel Messi a horas de despedirse de la Selección Argentina
El capitán habló antes de su último partido con La Albiceleste y dejó unas sentidas palabras para todos los argentinos.
Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Este martes 6 de octubre, el Estadio Monumental de Núñez será escenario de su último partido con la Selección Argentina, en un encuentro frente a Benín que marcará el cierre de una etapa histórica para el fútbol argentino.
A minutos del comienzo del partido, el capitán de La Albiceleste fue protagonista de un video realizado por Adidas, donde compartió sus sensaciones frente a la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con una extensa historia defendiendo la camiseta argentina, Messi se prepara para cerrar un ciclo que estuvo marcado por grandes momentos, pero también por años de espera hasta conseguir los títulos que tanto buscó.
El mensaje de Messi antes de su último partido
En el video, el actual futbolista del Inter Miami habló desde un lugar profundamente personal y dejó en claro lo que representa para él vestir la camiseta de la Selección. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, manifestó el crack rosarino.
El mensaje llega en la previa de una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol argentino. Messi disputará su último encuentro con la Selección en el mismo país donde construyó gran parte de su vínculo con el público y donde levantó algunos de los trofeos más importantes de su carrera.
Después de tantos años, títulos, derrotas, festejos y momentos inolvidables, el capitán se prepara para decirle adiós a la camiseta que, según sus propias palabras, fue mucho más que una camiseta: fue su sueño, su orgullo y su vida. El Monumental será entonces el escenario del último capítulo de Messi con la camiseta argentina en casa, en una noche que promete quedar para siempre en la memoria de los hinchas.
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