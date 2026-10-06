"Me voy en paz": el mensaje de Lionel Messi a horas de despedirse de la Selección Argentina

Después de tantos años, títulos, derrotas, festejos y momentos inolvidables, el capitán se prepara para decirle adiós a la camiseta que, según sus propias palabras, fue mucho más que una camiseta: fue su sueño, su orgullo y su vida. El Monumental será entonces el escenario del último capítulo de Messi con la camiseta argentina en casa, en una noche que promete quedar para siempre en la memoria de los hinchas.