Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: goles y resultado en vivo
El "Pincha" viene de ganar el clásico ante Gimnasia y llega a Chile con el objetivo de sellar su pasaje a los cuartos de final. Los detalles en la nota.
Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentan este martes, desde las 21.30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que tendrá el colombiano Wilmar Roldán como árbitro principal y a su compatriota David Rodríguez en el VAR, se disputa en el Claro Arena de Santiago y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.
En el duelo de ida, el "Pincha" se puso en ventaja con el gol de Joaquín Tobio Burgos y tuvo varias oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró capitalizarlas. Cuando parecía que Estudiantes se encaminaba al triunfo en UNO, el conjunto chileno encontró la igualdad en el tramo final del encuentro a través de Fernando Zampedri, quien marcó el 1-1 definitivo y dejó la serie abierta.
El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará aprovechar el envión que significó la contundente victoria por 4-0 ante Gimnasia en el clásico de La Plata para ir en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vencedor de la serie entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en el partido de ida.
Los goles de Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El 1-0 de Tucu Correa:
El 2-0 de Guido Carrillo:
Formaciones de Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Facundo Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Claro Arena de Santiago.
Árbitro: Wilmar Roldán.
VAR: David Rodríguez.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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