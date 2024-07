Memes y reacciones por la derrota de Uruguay ante Colombia en la Copa América 2024

Como era de esperarse, la derrota del equipo de Marcelo Bielsa causó alegría en los argentinos, que no dudaron en usar las redes sociales para hacer memes al respecto y burlarse de la situación.

Memes y reacciones por la derrota de Uruguay ante Colombia

Yo con este partido de Colombia pic.twitter.com/bSHzHbT61g — Juanxxo (@Boss_juanr) July 11, 2024

Los Uruguayos decían que solo los podía parar la FIFA (?) y no le pudieron ganar a Colombia con uno menos todo el segundo tiempo HAHAJAJAHA

pic.twitter.com/94GsU84gaf — Angel SC (@AngelSC__) July 11, 2024

pic.twitter.com/94GsU84gaf — Angel SC (@AngelSC__) July 11, 2024

Los uruguayos estuvieron agrandados toda la copa y no le pudieron ganar a Colombia con 1 jugador máspic.twitter.com/5HG7Lv19Zt — Bostero (@Volve10Riquelme) July 11, 2024

Los Uruguayos venian boqueando que iban a ser campeónes de America desde antes de que empiece la Copa, ya se sentían finalistas y perdieron contra Colombia con uno más pic.twitter.com/VFjnDkLvlI — Micha (@ElMichalito) July 11, 2024

Nadie

La semifinal de Colombia- Uruguay: pic.twitter.com/Gb88m2l1Yv — Barrios (@Barriosrro) July 11, 2024



La semifinal de Colombia- Uruguay: pic.twitter.com/Gb88m2l1Yv — Barrios (@Barriosrro) July 11, 2024

Colombia en cualquier momento termina así: pic.twitter.com/ezud8znKLK — Unidad Básica Fatigatti (@haterdekudelka) July 11, 2024

Los jugadores de Uruguay terminaron en la tribuna y a las piñas con hinchas de Colombia

Colombia se impuso 1-0 ante Uruguay en el marco de una semifinal de la Copa América 2024 que culminó muy picante dentro del campo de juego, bronca que se extendió a la tribuna, donde el delantero Darwin Núñez y algunos de sus compañeros terminaron a las piñas con los hinchas.

Hubo un primer tumulto en el centro del campo de juego, pero luego algunos futbolistas uruguayos se metieron en las tribunas para cruzar golpes con los hinchas colombianos.

Una vez finalizado el partido, se vivieron algunos momentos de mucha tensión entre los futbolistas de ambos seleccionados: los cafeteros festejaron con todas sus fuerzas la clasificación mientras que los "charrúas" no se lo tomaron para nada bien y sintieron algo de provocación. Más allá de eso la situación no pasó a mayores y el árbitro no tuvo que intervenir.

pinas uruguay

Sin embargo, un rato más tarde, el problema ocurrió en las tribunas. Los futbolistas uruguayos aseguraron que había colombianos atacando a sus familiares, por lo que se lanzaron hacia las gradas y todo terminó en un escándalo.

Según las imágenes, al menos Jose María Giménez y Darwin Núñez se metieron en la platea y terminaron cruzando golpes con los aficionados.