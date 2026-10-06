Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección Argentina
A pocas horas de jugar su último partido con la Albiceleste, el capitán fue distinguido en Ezeiza con la máxima distinción de la Universidad de Buenos Aires.
Lionel Messi vivió un mediodía cargado de emociones antes de afrontar una de las noches más importantes de su carrera. A pocas horas de su despedida de la Selección Argentina, el capitán recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante una ceremonia realizada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza.
El reconocimiento fue entregado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti. También participaron del acto los decanos y decanas de las distintas facultades y los representantes de los diferentes claustros que integran el Consejo Superior de la universidad.
El 10 recibió la medalla y el diploma correspondientes a la máxima distinción que entrega la institución y agradeció públicamente el reconocimiento en una jornada que, además, estuvo atravesada por la expectativa por su último partido con la camiseta argentina: “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el futbolista.
El capitán reconoció además que la cercanía de su despedida comenzaba a modificar sus sensaciones y admitió que la emoción iba en aumento a medida que se acercaba el momento de salir a la cancha: “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”.
Messi fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires
La decisión de distinguir a Messi como Doctor Honoris Causa había sido tomada la semana anterior por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. La resolución fue aprobada por unanimidad y destacó distintos aspectos de la trayectoria del futbolista que exceden sus logros dentro de una cancha.
Entre los fundamentos de la distinción, la UBA resaltó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.
De esta manera, la institución académica puso el foco no solamente en los títulos, récords y reconocimientos deportivos obtenidos por Messi, sino también en los valores asociados a su recorrido profesional y a su vínculo con el país. La ceremonia tuvo lugar en un escenario especialmente significativo para el futbolista: el predio de Ezeiza donde habitualmente se concentra y entrena la Selección Argentina.
El rector de la UBA destacó el compromiso de Messi
El rector destacó que, pese a sus extraordinarios logros deportivos, el rosarino mantuvo una conexión permanente con sus orígenes y sus raíces.“Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)”, sostuvo.
Gelpi también remarcó la dimensión que alcanzó Messi como representante argentino en todo el mundo y sostuvo que su influencia terminó trascendiendo el ámbito estrictamente deportivo: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.
Yacobitti: “Bienvenido a la universidad pública”
El vicerrector de la UBA, Yacobitti, también tomó la palabra durante la ceremonia y explicó el significado que la universidad le atribuyó a la distinción. Para él, el reconocimiento a “representa el esfuerzo, la excelencia y la superación”. Además, señaló que su trayectoria “trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero”.
En el cierre de su discurso, el vicerrector sintetizó el espíritu del homenaje y vinculó la figura del capitán con los valores que la UBA busca promover: “La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.
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