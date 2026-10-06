Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección Argentina

Entre los fundamentos de la distinción, la UBA resaltó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

De esta manera, la institución académica puso el foco no solamente en los títulos, récords y reconocimientos deportivos obtenidos por Messi, sino también en los valores asociados a su recorrido profesional y a su vínculo con el país. La ceremonia tuvo lugar en un escenario especialmente significativo para el futbolista: el predio de Ezeiza donde habitualmente se concentra y entrena la Selección Argentina.

El rector de la UBA destacó el compromiso de Messi

El rector destacó que, pese a sus extraordinarios logros deportivos, el rosarino mantuvo una conexión permanente con sus orígenes y sus raíces.“Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)”, sostuvo.

Gelpi también remarcó la dimensión que alcanzó Messi como representante argentino en todo el mundo y sostuvo que su influencia terminó trascendiendo el ámbito estrictamente deportivo: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.

Yacobitti: “Bienvenido a la universidad pública”

El vicerrector de la UBA, Yacobitti, también tomó la palabra durante la ceremonia y explicó el significado que la universidad le atribuyó a la distinción. Para él, el reconocimiento a “representa el esfuerzo, la excelencia y la superación”. Además, señaló que su trayectoria “trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero”.

En el cierre de su discurso, el vicerrector sintetizó el espíritu del homenaje y vinculó la figura del capitán con los valores que la UBA busca promover: “La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.