El futuro de Messi: un gigante europeo le cerró las puertas

¿BARCELONA LE CERRÓ LAS PUERTAS?

Fue el propio presidente de La Liga el que descartó la posibilidad de contar con el capitán de la Selección argentina: "Les anuncio me llamará el presidente enfadado, pues, bueno, como ya me llama muchas veces. Es que es prácticamente imposible que pueda incorporar jugadores en a mitad de año. Mucho tendrá que cambiar la situación económica", manifestó Javier Tebas. Y agregó: "Este invierno no pudo fichar jugadores, no lo hemos dejado. Y el verano que viene, tampoco va a poder fichar jugadores".

Embed MESSI. Hoy parece muy difícil que renueve su contrato en PSG. Aunque no se haga publico el deseo familiar y futbolístico es volver a Barcelona, pero el club no se movió. Son decisiones gigantes y ofertas millonarias por lo que todo puede cambiar, pero el panorama actual es este pic.twitter.com/ryFQE3zbKk — Esteban Edul (@estebanedul) March 9, 2023