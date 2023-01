Messi habló por primera vez tras ser campeón del mundo: "Cuando vi la Copa no podía no ir a besarla"

Embed

"Me llamaba, 'vení, agarrame' me decía, y ahora ya podía hacer todo eso, la veía que brillaba, que resaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a abrazar. Lo necesitaba. El haberlo conseguido después de haberle pasado tan cerquita antes (por la final de 2014 y la imagen en que se lo ve pasar y mirar con tristeza la copa que se le acababa de escapar frente a Alemania), esto no borra aquello, pero es un consuelo enorme. Ya está".

Diego Maradona

Lionel reconoció además que la figura de Diego Maradona estuvo presente durante todo el Mundial de Qatar 2022.

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa o que por lo menos vea a la Argentina campeón del mundo con lo que amaba a la Selección. Hubiese sido linda esa foto. Creo que él desde arriba, como mucha gente que nos quiere, hizo fuerza para que se de", aseguró el siete veces ganador del Balón de Oro.

Y reconoció que se sintió el apoyo "desde arriba" del ídolo fallecido hace dos años y que la canción de "Muchachos" fue un lindo homenaje.

selección argentina copa messi

"Tanto él como mucha gente hacía fuerza y la canción fue un 'boom' para todo el mundo. Es muy buena la canción, yo había dicho que me gustaba mucho pero no se había hecho tan viral. Después poco a poco la gente la canto más, se hizo sentir en todo el mundo porque por más que no hablen español es un ritmo que contagia", destacó.

Un cierre soñado

Messi aseguró además que la conquista del Mundial Qatar 2022 "cierra el círculo" de su carrera deportiva, que a sus 35 años transita la etapa final, con una impresionante estadística de 1006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.

"Lo había dicho años atrás: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido este. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional", consideró.

El "Ya está"

Apenas Gonzalo "Cachete" Montiel convirtió el gol que selló la tercera estrella Lionel se acercó hacia el sector de la cancha en la que estaba su familia y se lo vio decir en reiteradas ocasiones "ya está, ya está".

"Significaba que ya se había terminado, después de tanto tiempo, tanto sufrimiento, en algunas épocas sufrí mucho con la Selección, muchas decepciones, con finales perdidas, siempre tan cerquita y no se daba", contó.

Y siguió: "Había recibido durante mucho tiempo muchísimas críticas, de todos los colores, y sabía que mi familia sufría igual que yo incluso más que yo. Muchas cosas injustas que decían de mí, que sobrepasaban lo futbolístico y eso me molestaba y dolía, entonces era como cerrar el círculo, ganamos la Copa América, el Mundial... ya está, no queda nada".

"Por suerte se dio lo que tanto soñábamos, lo que más deseaba durante toda mi carrera y llegó casi al final".

Los festejos en Argentina

"Lo comentábamos con los chicos también, todo lo que imaginaba fue chico con lo que al final iba a pasar y eso que lo que me imaginaba no era poco. Al final fue mucho más todavía", aseguró sobre los históricos festejos .

"Fue una locura, la felicidad de gente de todas las edades, la felicidad que había era inexplicable, se les veía en la cara y lo mejor de todo es como se comporto la gente, había cinco millones de personas y gracias a Dios no pasó nada, la alegría hacía que no importara nada y entendieron que no podíamos llegar al Obelisco".