Inédito: el reto de Messi a un alcanzapelotas en Argentina-Curazao

EL RETO DE MESSI A UN ALCAZAPELOTAS

Más allá de que los equipos en estos amistosos están muy por debajo del nivel de Argentina (Panamá y Curazao), el equipo de Lionel Scaloni mostró todo su profesionalismo y a pesar de los festejos jugó ambos partidos a tope y aprovechó los minutos para seguir afinando cosas para el futuro.

Una de las muestras claras de la competitividad que tiene el plantel, fue el imperdible reto de Messi a un alcanzapelotas en el estadio Madre de Ciudades: el 10 quería que le dieran rápido la pelota al arquero de Curazao, que buscaba hacer tiempo constantemente y no le daba al partido la fluidez necesaria.

"No sé por qué me dijo, la pelota estaba adentro... Después me dijo que todo bien, pero igual me cagó a pedos", reconoció el chico en diálogo con TyC Sports. Y cerró entre risas: "No está bueno que te puteé, pero... Me habló Messi".