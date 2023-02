La entrevista completa de Lionel Messi con Diario Olé

Messi se sinceró respecto al Mundial 2026 al indicar: "No sé si voy a estar, siempre dije que por edad me parece difícil que llegue, amo lo que hago y mientras esté bien y siga disfrutando… pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".

Embed Messi sobre el Mundial: "Estaba escrito, tenía que terminar con un final feliz" https://t.co/IkffCwv7sP — minutouno⭐⭐⭐ (@minutounocom) February 2, 2023

LA ENTREVISTA COMPLETA DE LIONEL MESSI