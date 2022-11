Lionel Messi habló sobre la chance de jugar en la Liga Argentina

En la charla, al capitán de la Albiceleste le consultaron qué hará una vez que tome la decisión de terminar con su carrera futbolística y fue contundente: "Supongo que estaré vinculado al fútbol porque disfruto de eso, es lo único que hice toda la vida". Y además agregó: "Siempre digo que como entrenador no me veo, no me llame. Pero tal vez todo cambia, no tengo nada claro".