Meteo Retegui, en la mira de un gigante de Europa: cuál es y cuándo debutaría

Mateo Retegui vuelve a ser protagonista en el mercado de pases europeo. A menos de un año de su salida hacia el fútbol de Arabia Saudita, el delantero aparece en la órbita de Milan, que busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Según informó el medio italiano Tuttosport, ya existieron contactos entre Igli Tare, director deportivo del Rossoneri, y Alessandro Moggi, representante del futbolista surgido en Boca.