Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones, cuadro completo y clasificados a cuartos de final
Terminaron los16avos de final, y el Mundial 2026 tiene conformado el cuadro de octavos de final, que ya empezó a definirse.
El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, tras disputarse la última de las tres fechas de la fase de grupos, las tablas de posiciones terminaron dereflejar las primeras realidades, de cara al primero de los objetivos: el pase a los 16vos de final, instancia que ya finalizó y dio lugar a los octavos de final.
Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.
Cruces y calendarios de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14.00 (Houston Stadium).
- Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium).
- Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium).
- México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium).
- Estados Unidos vs. Bélgica — Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium).
- Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
- Suiza vs. Colombia vs. Ghana — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).
Cruces y calendarios de los cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, Jueves 9 de julio, 17:00).
- Portugal/España vs. Estados Unidos/Bélgica (Estadio Los Ángeles, Viernes 10 de julio, 16:00).
- México/Inglaterra vs. Brasil/Noruega (Estadio Miami, Sábado 11 de julio, 18:00).
- Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia (Estadio Kansas City, Sábado 11 de julio, 22:00).
Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026
Todos los clasificados:
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Canadá
- Suiza
- Brasil
- Marruecos
- Bosnia (mejor tercero)
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador (mejor tercero)
- Países Bajos
- Japón
- Suecia (mejor tercero)
- Australia
- Paraguay (mejor tercero)
- España
- Cabo Verde
- Bélgica
- Egipto
- Senegal (mejor tercero)
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Portugal
- Congo
- Argelia
- Austria
El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
- Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
- Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
- México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
- Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
- Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
- España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
- Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
- Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).
Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026
Finalizada la fase de grupos, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.
A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:
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