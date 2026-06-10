México y Sudáfrica abren el Mundial 2026: cómo fueron los últimos partidos inaugurales

En Rusia 2018 tampoco hubo equivalencias. El seleccionado local goleó 5 a 0 a Arabia Saudita en Moscú y firmó una de las mayores diferencias registradas en un estreno mundialista durante las últimas décadas.

Brasil también tuvo un inicio exitoso cuando organizó la Copa del Mundo de 2014. En San Pablo derrotó 3 a 1 a Croacia, impulsado por el apoyo de su público y con Neymar como una de las grandes figuras de aquella noche. La excepción a la tendencia de triunfos la protagonizó Sudáfrica en 2010. El anfitrión igualó 1 a 1 frente a México en Johannesburgo y se convirtió en el único partido inaugural de los últimos siete Mundiales que terminó empatado.

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Alemania 2006 comenzó con un espectáculo de goles. El conjunto local venció 4 a 2 a Costa Rica en uno de los encuentros inaugurales más entretenidos de la historia reciente. Cuatro años antes, en Corea-Japón 2002, se produjo una de las mayores sorpresas. Senegal derrotó 1 a 0 a Francia, vigente campeón del mundo en aquel momento, en un resultado que dio la vuelta al planeta. La serie se completa con Francia 1998, cuando Brasil venció 2 a 1 a Escocia en el Stade de France y arrancó con el pie derecho un torneo en el que alcanzaría la final.

Un nuevo capítulo en el Estadio Azteca

Ahora será el turno de México y Sudáfrica, que volverán a cruzarse en una inauguración mundialista después del empate 1 a 1 registrado en 2010. El encuentro tendrá además un valor simbólico especial para el fútbol mundial. El Estadio Azteca albergará una nueva apertura de Copa del Mundo y será escenario de la ceremonia inaugural, que incluirá homenajes a Diego Maradona y Pelé, dos leyendas que escribieron páginas inolvidables en ese mismo escenario.

Con ese marco histórico, el Mundial 2026 quedará oficialmente en marcha y sumará un nuevo resultado a la lista de partidos inaugurales que marcaron el comienzo de las últimas ediciones de la máxima cita del fútbol.

Así fueron los últimos partidos inagurales en los Mundiales