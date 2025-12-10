Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El duelo entre Merengues y Citizens llega en un clima cargado, con Xabi Alonso presionado y Guardiola afianzado. Un partido que promete alto voltaje futbolístico y emocional.
El Santiago Bernabéu se prepara para una noche que puede marcar un punto de inflexión en la temporada de dos gigantes europeos. Real Madrid y Manchester City volverán a cruzarse este miércoles a las 17:00, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/26, un enfrentamiento que no solo reúne talento, historia y calidad, sino que además llega atravesado por una fuerte tensión interna en el conjunto español.
El presente del equipo blanco ha encendido alarmas a causa del irregular rendimiento mostrado en las últimas semanas, lo que derivó en versiones que señalan que Xabi Alonso podría estar viviendo los momentos finales de su ciclo al frente del club. Mientras el equipo madrileño se mantiene expectante en LaLiga -ubicado segundo con 36 unidades- y navega en posiciones intermedias en la Champions, el traspié reciente frente al Celta de Vigo reactivó dudas sobre el funcionamiento colectivo.
En la conferencia previa al partido, el entrenador intentó transmitir serenidad y cohesión interna, expresando: "Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y tranquilidad. Es como me siento. Con muchas ganas de todo lo que viene". Sus palabras buscan contrarrestar un clima enrarecido que convierte el duelo ante el City en una especie de prueba de carácter obligatoria.
Del otro lado aparece un Manchester City que, tras un arranque dubitativo en la temporada, recuperó firmeza y volvió a instalarse como uno de los candidatos a pelear por todo. Los dirigidos por Pep Guardiola escalaron hasta el segundo lugar en la Premier League y mantienen opciones de alcanzar al Arsenal en la disputa por la cima. En la Liga de Campeones, también tienen la chance de meterse entre los mejores ocho de la tabla general, lo que convierte al choque en una oportunidad valiosa para afirmarse.
En su habitual tono reflexivo, Guardiola respaldó a su colega, aunque dejó en claro la exigencia que demanda esta competencia: "A Xabi le deseo lo mejor, pero su futuro es una respuesta que desconozco. (...) Para ganarle al Madrid en esta competición no alcanza con ser mejor, tenés que ser mucho mejor".
Real Madrid vs. Manchester City: probables formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. DT: Xabi Alonso.
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rayan Ait Nouri, Nico O'Reilly, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Omar Marmoush y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Real Madrid vs. Manchester City: otros datos
- Horario: 17:00.
- Estadio Santiago Bernabéu.
- Arbitro: Clement Turpin.
- TV: Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.
