El caliente cruce entre Miguel Ángel Russo y un periodista tras la derrota de Rosario Central

Y profundizó: "Sabíamos que el rival tenía mucha posesión, es indudable por los jugadores que tiene y por la forma que tiene, por la dinámica que tiene. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro, después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo... Pero 'la sacaste cara', 'la sacaste barata' es tu opinión y es muy de periodista pobre, no es de periodista exclusivo y distinto".

Tras su respuesta, se generó un breve intercambio. El cronista le indicó que se trataba de "un termino popular", pero Miguelo lo interrumpió para aclararle que era "ofensivo".

"No, no, de ninguna forma", replicó el reportero ante la mirada de todos los presentes. Sin embargo, el entrenador cerró el diálogo: "Dejálo ahí, listo. No quiero hablar más del tema. Usemos expresiones de otra forma, de otra manera".