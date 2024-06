La emoción de Miguel Ángel Russo al hablar de la lucha contra su enfermedad

"Soy solidario. Es la única manera, no hay otra. A mi me toca lucharla en privado, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza se dispara detrás de una pelota", contó el director técnico de 68 años, y se emocionó hasta las lágrimas.

El día que Russo habló a corazón abierto de su enfermedad

Anteriormente, Russo había compartido detalles de su batalla contra la enfermedad en el programa Líbero vs, describiendo los momentos difíciles que enfrentó hace casi siete años. El cáncer no solo afectó su próstata, sino también otros órganos, lo que requirió intervenciones médicas urgentes para combatir complicaciones adicionales.

En uno de los momentos más críticos de su tratamiento, durante la final del Clausura de la Liga Dimayor con Millonarios enfrentando a Independiente Santa Fe, Russo decidió dirigir al equipo y sostuvo que "el fútbol fue un gran apoyo".

Actualmente, sigue un tratamiento continuo para mantener su bienestar y mejorar su salud, consciente de los desafíos que conlleva la lucha contra el cáncer después de haberlo enfrentado una vez. "No sabes cómo puede afectarte el cáncer una vez que lo has superado", había dicho.