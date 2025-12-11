Sorpresa: Ariel Holan dejó Rosario Central y el Canalla ya busca reemplazante
El club rosarino anunció que el entrenador no seguirá en 2026 y que, de común acuerdo, no renovarán un vínculo que vencía a fin de año.
Rosario Central sorprendió al anunciar que Ariel Holan no continuará como entrenador en 2026, luego de que ambas partes acordaran no renovar el contrato que vencía a fin de año. El comunicado, emitido “en buenos términos”, cerró un ciclo exitoso que incluyó el título de la Tabla Anual y una campaña ampliamente valorada.
El comunicado oficial fue breve pero contundente: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.
La noticia generó sorpresa entre los hinchas, ya que el entrenador había llevado al Canalla a una de sus mejores campañas de los últimos años, coronada con el título otorgado por AFA al finalizar la temporada como líder de la Tabla Anual de la Liga Profesional, una resolución que generó polémica en el fútbol argentino.
Aunque el club y el entrenador debían acordar la continuidad, las negociaciones se fueron empantanando con el correr de las semanas. Las demoras estaban vinculadas principalmente al proyecto deportivo de cara a la Copa Libertadores, y la incertidumbre afectó incluso la planificación de la continuidad de varios jugadores cuyos contratos vencen a fin de año. Ese escenario terminó por acelerar una definición que nadie esperaba. Holan se despide tras un ciclo exitoso, mientras Central deberá salir al mercado en busca de un nuevo técnico para encarar la próxima temporada.
La eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura ante Estudiantes dejó cierto sabor amargo en los hinchas, pero no opacó un 2025 sobresaliente desde lo competitivo, que ahora queda marcado por un cierre abrupto y completamente inesperado.
El comunicado que confirmó la salida de Ariel Holan de Rosario Central
El mensaje difundido en las redes sociales oficiales del club ratificó la decisión y reconoció a Holan por su trabajo: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.
Con la salida consumada, el Canalla inicia una búsqueda contrarreloj para encontrar al reemplazante del entrenador que devolvió protagonismo y competitividad al equipo durante una temporada inolvidable.
