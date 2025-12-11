Sorpresa: Ariel Holan dejó Rosario Central y el Canalla ya busca reemplazante

El comunicado que confirmó la salida de Ariel Holan de Rosario Central

El mensaje difundido en las redes sociales oficiales del club ratificó la decisión y reconoció a Holan por su trabajo: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

Con la salida consumada, el Canalla inicia una búsqueda contrarreloj para encontrar al reemplazante del entrenador que devolvió protagonismo y competitividad al equipo durante una temporada inolvidable.