La visión de Flavio Briatore y el despegue de Franco Colapinto: el cambio que sorprendió a Alpine
En las últimas semanas, el directivo italiano destacó una evolución profunda del piloto argentino y lo ubicó a la altura de su compañero Pierre Gasly.
Flavio Briatore volvió a poner el foco sobre Franco Colapinto tras el cierre de la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, y lo hizo con una frase contundente que refleja cómo cambió la percepción interna del equipo Alpine desde aquel inicio cargado de dudas hasta la actualidad.
El histórico dirigente italiano, que hoy cumple el rol de asesor deportivo dentro de la estructura, describió una transformación que considera clave para el futuro inmediato del argentino dentro de la Máxima categoría del automovilismo mundial, especialmente por la comparación directa que estableció con Pierre Gasly, uno de los referentes de la escudería.
Según Briatore, la evolución de Colapinto no fue un proceso menor ni casual. El italiano aseguró que pasó “mucho tiempo” con el joven piloto y que esa cercanía le permitió advertir un salto madurativo notorio en pocos meses. Ese crecimiento, explicó, derribó las reservas que algunos miembros del equipo tenían cuando el argentino desembarcó en Alpine a principios de la temporada.
Para uno de los máximos referentes dentro de la categoría, la actitud y el rendimiento del corredor se convirtieron en argumentos sólidos que cambiaron por completo el clima interno. “Ahora todos creen que es fantástico para nosotros”, afirmó, subrayando además que lo considera “el compañero ideal” para Gasly.
El asesor también resaltó que en los últimos Grandes Premios, Colapinto mostró la consistencia que se le exigía: sin incidentes, con un manejo más fino y siempre en un rango competitivo muy cercano al del francés, alternando diferencias de apenas dos décimas. Ese detalle no es menor, ya que califica a Gasly como “uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”, lo que en su lectura vuelve aún más valioso el progreso del argentino.
La declaración final del italiano dejó en claro que Alpine piensa en grande para 2026: prometió entregar el mejor auto posible para que tanto Gasly como Colapinto puedan pelear con mayores herramientas. Mientras tanto, el piloto argentino terminó su primera temporada con un cierre difícil en Abu Dhabi, donde finalizó último, apenas por detrás de su compañero.
Su próximo desafío será el inicio del Campeonato 2026, previsto del 6 al 8 de marzo en Melbourne, donde buscará capitalizar todo lo aprendido en su año debut.
