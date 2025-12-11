La visión de Flavio Briatore y el despegue de Franco Colapinto: el cambio que sorprendió a Alpine

colapinto alpine 4

La declaración final del italiano dejó en claro que Alpine piensa en grande para 2026: prometió entregar el mejor auto posible para que tanto Gasly como Colapinto puedan pelear con mayores herramientas. Mientras tanto, el piloto argentino terminó su primera temporada con un cierre difícil en Abu Dhabi, donde finalizó último, apenas por detrás de su compañero.

Su próximo desafío será el inicio del Campeonato 2026, previsto del 6 al 8 de marzo en Melbourne, donde buscará capitalizar todo lo aprendido en su año debut.