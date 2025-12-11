Racing en guardia: el interés de Flamengo por Santiago Sosa encendió el mercado de pases

santiago sosa.jpg

Racing, por su parte, afronta un momento clave. Este sábado disputará la final del Clausura ante Estudiantes, y la presencia del capitán es parte esencial del plan de Costas para sumar un nuevo título. Sin embargo, en paralelo, los dirigentes deben evaluar cómo contener el interés extranjero sin desatender los objetivos deportivos del año próximo.

Retener a Sosa aparece como una prioridad absoluta para sostener la estructura del equipo, más aún en un contexto donde cada mercado presenta desafíos crecientes. La incógnita, ahora, es hasta dónde llegará Flamengo para intentar llevárselo y cuánto está dispuesto Racing a resistir para mantener a uno de sus emblemas.