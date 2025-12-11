Racing en guardia: el interés de Flamengo por Santiago Sosa encendió el mercado de pases
El mediocampista y capitán de la Academia vuelve a estar en la mira del exterior y desde Brasil ya preguntaron condiciones para llevárselo.
Racing encendió las alarmas en plena definición del Torneo Clausura 2025. En las últimas horas, Flamengo realizó los primeros movimientos para conocer la situación contractual de Santiago Sosa, capitán del equipo y una de las figuras más valoradas por el cuerpo técnico de Gustavo Costas.
El conjunto carioca, campeón vigente de la Copa Libertadores -y justamente verdugo académico en semifinales- y ahora también del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental, incluyó al mediocampista de 26 años entre sus prioridades para el próximo mercado, una señal que cayó con fuerza en Avellaneda.
Si bien desde Brasil aún no llegó una oferta formal, la consulta inicial ya activó conversaciones internas dentro del club argentino. Sosa tiene contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, cifra que Racing pretende elevar, ya que la intención de la dirigencia es mejorarle el vínculo y blindarlo ante posibles avances del exterior.
La situación no sorprende: desde su llegada en enero de 2024, el volante se consolidó rápidamente, ganó la Sudamericana y la Recopa, y se convirtió en un referente para los hinchas, especialmente tras su recordada vuelta exprés luego de una fractura facial para enfrentar a River.
El interés del Flamengo se explica en el rendimiento y la versatilidad del jugador, que disputó 87 partidos con la camiseta celeste y blanca y sumó cuatro goles, desempeñándose tanto como volante central como en ocasiones como líbero. Su crecimiento lo posicionó como uno de los activos más buscados del fútbol argentino, y varios equipos del exterior ya han mostrado señales en los últimos meses.
Racing, por su parte, afronta un momento clave. Este sábado disputará la final del Clausura ante Estudiantes, y la presencia del capitán es parte esencial del plan de Costas para sumar un nuevo título. Sin embargo, en paralelo, los dirigentes deben evaluar cómo contener el interés extranjero sin desatender los objetivos deportivos del año próximo.
Retener a Sosa aparece como una prioridad absoluta para sostener la estructura del equipo, más aún en un contexto donde cada mercado presenta desafíos crecientes. La incógnita, ahora, es hasta dónde llegará Flamengo para intentar llevárselo y cuánto está dispuesto Racing a resistir para mantener a uno de sus emblemas.
