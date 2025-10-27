Miguel Borja obtuvo la ciudadanía argentina: liberó un cupo de extranjero en River
El delantero colombiano recibió la nacionalidad argentina y ya no ocupa cupo de extranjero. El Millonario ahora tiene tres plazas disponibles para incorporar jugadores del exterior.
El delantero colombiano Miguel Ángel Borja recibió oficialmente la ciudadanía argentina, una gestión que venía tramitando desde hace meses y que finalmente se concretó esta semana. Con esta novedad, el atacante deja de ocupar uno de los seis cupos de extranjeros permitidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una buena noticia para Marcelo Gallardo de cara a la próxima ventana de transferencias.
De este modo, River tiene ahora solo tres jugadores que utilizan cupo de extranjero: el uruguayo Sebastián Boselli y los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. En tanto, Paulo Díaz, Matías Galarza Fonda y Giorgio Costantini poseen ciudadanía argentina, por lo que no ocupan plaza.
La liberación de cupos es clave para la planificación del plantel, ya que si bien la AFA autoriza hasta seis extranjeros por equipo, solo cinco pueden firmar planilla por partido, y en caso de ocupar todos los lugares disponibles, al menos dos deben haber jugado diez partidos o más con su selección nacional.
Mercado de pases y el futuro de Miguel Borja en River
Con tres cupos disponibles, el Millonario podrá sumar jugadores del exterior en el mercado de pases de enero, una etapa en la que se esperan varias salidas y una posible renovación del plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico ya analizan posibles refuerzos, en especial para la zona ofensiva, donde el rendimiento de Borja fue uno de los puntos bajos del semestre.
A pesar del trámite de ciudadanía, el delantero colombiano podría estar viviendo sus últimos días en River. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2025 y, según trascendió, no hay negociaciones avanzadas para su renovación. La falta de goles —lleva más de 15 partidos sin convertir— y los fallos en tandas de penales decisivas habrían sido determinantes para que el club no le ofrezca continuidad.
En lo personal, Borja había manifestado su deseo de permanecer en Argentina, especialmente tras haber sido padre recientemente, pero todo indica que su ciclo en River llega a su fin. Con su salida y los cupos liberados, el club de Núñez se prepara para un mercado de pases que promete movimiento y caras nuevas en el plantel.
