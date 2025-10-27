Miguel Borja obtuvo la ciudadanía argentina: liberó un cupo de extranjero en River

A pesar del trámite de ciudadanía, el delantero colombiano podría estar viviendo sus últimos días en River. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2025 y, según trascendió, no hay negociaciones avanzadas para su renovación. La falta de goles —lleva más de 15 partidos sin convertir— y los fallos en tandas de penales decisivas habrían sido determinantes para que el club no le ofrezca continuidad.