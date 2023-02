El deseo de Milton Casco de jugar en River "hasta que las piernas le den"

"Tuvo ofertas de Portugal y España, pero no eran lo que pretendía River. Después lo buscaron nuevamente de Portugal y hubo tres ofrecimientos de Brasil y los rechazó. River es su casa, lleva muchos años y está muy acostumbrado", agregó el representante del ex Newell's Old Boys.

Casco, de 34 años, es titular indiscutido en el club de Núñez, apuntado como el jugador de mejor técnica en el plantel por sus propios compañeros y muy querido por los hinchas.

La actualidad de River

Por su parte, el plantel que dirige Martín Demichelis se entrenó este lunes en el River Camp con vistas al partido ante Banfield del próximo miércoles en Córdoba, donde realizó una práctica de fútbol en dos tiempos de 30 minutos, frente al selectivo del club.

River formó con Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, David Martínez (Paulo Díaz) y Elías Gómez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro y Franco Alfonso; Lucas Beltrán y Salomón Rondón. Esta formación se impuso por 3 a 0 con goles de Alfonso y Rondón (2).

Los jugadores Matías Suárez, Matías Kranevitter, Elías López, Emanuel Mammana y Bruno Zuculini se entrenaron de manera diferenciada.

En tanto, el defensor Leandro González Pírez, quien sufrió la fractura en una falange del meñique de la mano derecha, tendrá inmovilizado el dedo durante tres semanas. De todas maneras podrá ser tenido en cuenta para los próximos compromisos.

River retornará este martes al trabajo, desde las 17, en el River Camp, a puertas cerradas, de cara al partido del miércoles ante Banfield para determinar al rival de Boca Juniors en la definición del postergado Trofeo de Campeones 2020.