Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Real Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España 2026.
Atlético Madrid y Real Madrid se medirán este jueves desde las 16:00 en el King Abdullah Sports City en Arabia Saudita por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026. El encuentro definirá al rival de Barcelona en la gran final, luego de la contundente victoria del conjunto culé ante Athletic Club de Bilbao en la otra llave.
El Atlético llega a este compromiso con sensaciones encontradas. En su primera presentación oficial del año, el equipo dirigido por Diego Simeone igualó 1-1 frente a Real Sociedad por La Liga y cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos que había logrado cerrar el 2025 con buenas impresiones. Aun así, el Colchonero se mantiene competitivo en el torneo doméstico, suma 38 puntos y recupera su lugar en la Supercopa tras no haber participado en la edición anterior.
Del otro lado estará el Real Madrid, que comenzó el 2026 con una actuación contundente: goleó 5-1 al Betis en la primera fecha del año y ratificó su condición de candidato en todos los frentes. El Merengue ocupa el segundo lugar en La Liga, a cuatro puntos del líder Barcelona, y afronta esta Supercopa con el objetivo de sumar su 14° título en la competencia.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: probables formaciones
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.
Cómo ver en vivo la Supercopa de España 2026
La televisación estará a cargo de Flow Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación Flow.
