Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Real Madrid

Del otro lado estará el Real Madrid, que comenzó el 2026 con una actuación contundente: goleó 5-1 al Betis en la primera fecha del año y ratificó su condición de candidato en todos los frentes. El Merengue ocupa el segundo lugar en La Liga, a cuatro puntos del líder Barcelona, y afronta esta Supercopa con el objetivo de sumar su 14° título en la competencia.