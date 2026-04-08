Mirassol vs. Lanús, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Lanús dio el gran golpe en Liniers: venció a Vélez, le quitó el invicto y se ilusiona Lanús dio el gran golpe en Liniers: venció a Vélez, le quitó el invicto y se ilusiona

Del otro lado estará Mirassol, uno de los equipos revelación del fútbol brasileño en la última temporada. Su cuarto puesto en el Brasileirao 2025 le permitió clasificar por primera vez a la Copa Libertadores, lo que convierte este debut en un momento histórico para la institución. A pesar de su menor experiencia internacional, el conjunto brasileño buscará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante un rival de peso.