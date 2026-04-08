Histórico: Diego Simeone ganó por primera vez en el Camp Nou tras 19 partidos ante Barcelona

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El mensaje de Cholo Simeone antes de la revancha ante Barcelona

Tras el pitazo final, el entrenador se retiró rápidamente hacia el vestuario para celebrar junto a sus jugadores un triunfo que los deja bien posicionados de cara a las semifinales del certamen continental. De todos modos, Simeone optó por mantener la cautela antes del partido de vuelta, que se disputará el 14 de abril. "Me conocen. Ni mucho para adelante, ni mucho para atrás. Sabemos con quién nos enfrentamos. Estamos capacitados para jugar el partido que necesitamos y ellos también saben contra quién tienen que jugar", afirmó.