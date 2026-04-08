Histórico: Diego Simeone ganó por primera vez en el Camp Nou tras 19 partidos ante Barcelona
Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona por Champions League y Diego Simeone logró su primera victoria en el Camp Nou tras 19 encuentros.
El triunfo de Atlético de Madrid por 2-0 ante Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League dejó un dato histórico para Diego Simeone. El entrenador argentino consiguió por primera vez una victoria en el Camp Nou desde que dirige al conjunto colchonero.
El partido disputado este miércoles representó el 19° intento del Cholo de imponerse en ese estadio, donde acumulaba 11 derrotas y siete empates. Si bien Atlético había vencido al Blaugrana por 2-1 a fines de 2024, aquel encuentro se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuic debido a las remodelaciones en el Camp Nou.
"No habíamos ganando nunca en este estadio. Es muy difícil, ante el equipo que juega posiblemente el mejor fútbol de Europa junto con el PSG y el Bayern Münich. Nosotros, desde un trabajo colectivo bueno, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El 2-0 nos dio más seguridad y es una pena que no pudiéramos lastimar un poco más con esa ventaja", sostuvo Simeone tras el encuentro.
El historial general del entrenador frente a Barcelona tampoco le resulta favorable. Con este resultado, suma ocho victorias, 12 empates y 25 derrotas ante el conjunto catalán, con 47 goles a favor y 69 en contra.
El mensaje de Cholo Simeone antes de la revancha ante Barcelona
Tras el pitazo final, el entrenador se retiró rápidamente hacia el vestuario para celebrar junto a sus jugadores un triunfo que los deja bien posicionados de cara a las semifinales del certamen continental. De todos modos, Simeone optó por mantener la cautela antes del partido de vuelta, que se disputará el 14 de abril. "Me conocen. Ni mucho para adelante, ni mucho para atrás. Sabemos con quién nos enfrentamos. Estamos capacitados para jugar el partido que necesitamos y ellos también saben contra quién tienen que jugar", afirmó.
Atlético de Madrid intentará sostener la ventaja conseguida como visitante para sellar su clasificación y seguir en carrera en la Champions League.
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