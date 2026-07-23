Racing de Córdoba evalúa demandar a Ricardo Centurión tras una serie de graves incumplimientos
La dirigencia de la Academia cordobesa analiza iniciar acciones legales contra el futbolista luego de su conflictiva salida del club.
La relación entre Racing de Córdoba y Ricardo Centurión llegó a su punto final en medio de una profunda crisis que ahora podría trasladarse a los tribunales. Luego de confirmarse la salida del futbolista del plantel profesional, la dirigencia de la institución cordobesa estudia avanzar con una demanda por presunto incumplimiento contractual a raíz de distintos episodios disciplinarios que, según sostienen desde el club, terminaron haciendo inviable su continuidad.
La desvinculación del delantero puso fin a una etapa marcada por constantes inconvenientes fuera del campo de juego. Si bien desde lo futbolístico el exjugador de Racing y Boca había mostrado pasajes de buen rendimiento, los problemas disciplinarios terminaron pesando más que su aporte deportivo. Uno de los aspectos que mayor repercusión generó fue la revelación de que Centurión habría arrojado resultados positivos en controles internos de doping realizados por la propia institución.
De acuerdo con la información difundida, esas pruebas no corresponden a controles antidopaje oficiales organizados por las autoridades de las competencias, sino a exámenes efectuados de manera privada por la institución como parte de sus mecanismos de seguimiento interno. Hasta el momento no trascendió cuál habría sido la sustancia detectada ni tampoco las fechas exactas en las que se realizaron esos análisis, por lo que no existen precisiones públicas sobre ese aspecto del caso.
Racing de Córdoba demandará a Ricardo Centurión por doping positivo y alcoholemia
A esa situación se sumó otro episodio que agravó aún más el vínculo entre el futbolista y la dirigencia. Según trascendió, también habría registrado un resultado positivo en un control de alcoholemia realizado en la vía pública, un hecho que incrementó la preocupación dentro del club respecto de su comportamiento fuera de la actividad deportiva.
La institución sostiene además que esos episodios no fueron hechos aislados, sino parte de una serie de incumplimientos reiterados durante los últimos meses. Entre las conductas señaladas aparecen ausencias injustificadas a entrenamientos, llegadas fuera de horario y faltas a distintas sesiones de rehabilitación previstas por el cuerpo médico.
Desde Racing (C) consideran que la acumulación de esas situaciones terminó provocando un deterioro irreversible de la relación contractual y llevó a la decisión de interrumpir el vínculo con el futbolista antes de lo previsto. Ahora, la dirigencia analiza trasladar el conflicto al plano judicial mediante una demanda por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato profesional que unía a ambas partes. Aunque todavía no se oficializó la presentación, el club ya trabaja junto a sus asesores legales para evaluar los pasos a seguir.
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