Racing de Córdoba evalúa demandar a Ricardo Centurión tras una serie de graves incumplimientos

Desde Racing (C) consideran que la acumulación de esas situaciones terminó provocando un deterioro irreversible de la relación contractual y llevó a la decisión de interrumpir el vínculo con el futbolista antes de lo previsto. Ahora, la dirigencia analiza trasladar el conflicto al plano judicial mediante una demanda por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato profesional que unía a ambas partes. Aunque todavía no se oficializó la presentación, el club ya trabaja junto a sus asesores legales para evaluar los pasos a seguir.