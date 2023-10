Molina, con la mente en Argentina pero sin olvidarse de Boca: "Siempre es..."

image.png

“Siempre es lindo que Boca llegue a una final, que esté ahí. Hay que disfrutarla. No sé si la podré ver por el cambio de horario, pero bueno, si lo puedo ver, ahí estaré alentándolos”, dijo Nahuel Molina tras el entrenamiento que la Selección Argentina realizó este martes en en predio que AFA tiene en Ezeiza.

"Yo sabía que en Boca no iba a tener tantas posibilidades por la calidad de jugadores que había. Tenía que estar abierto a recibir otras opciones. Defensa y Justicia me abrió las puertas y me dio la chance de jugar", había recordado hace un tiempo en una entrevista.