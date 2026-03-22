Momento de tensión en vivo: a Robertito Funes Ugarte le mordieron y robaron el antipop del micrófono

Robertito Funes Ugarte, entre la risa y la indignación

Fiel a su estilo, Robertito no se quedó de brazos cruzados y comenzó a perseguir a la joven por los pasillos de la feria. Mientras corría, descargó su asombro con la audiencia. "Nunca me había pasado. Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer", comentó entre risas nerviosas y una pizca de bronca por lo bizarro de la situación.

Tras unos instantes de incertidumbre y una breve corrida que captaron los camarógrafos, el periodista logró alcanzar a la joven y recuperó el accesorio de su herramienta de trabajo. Aunque el momento fue de tensión, el movilero logró capitalizar el blooper con humor, sumando una nueva e increíble anécdota a su extenso historial de coberturas accidentadas en la vía pública.