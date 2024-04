Escándalo: la frase ofensiva del Mono Burgos contra un jugador que le costó su trabajo

Al finalizar el encuentro, todo se agravó cuando los jugadores de ambos equipos decidieron no responder ninguna pregunta de la prensa debido a lo que sucedió en la transmisión.

Embed Hoy ha sido despedido en Movistar el Mono Burgos por este comentario clasista sobre Lamine Yamal, de 16 años: "Si no le va bien acaba en un semáforo". La presentadora es Susana Guasch, que lo permitió y se descojonó, y sólo ha sido apercibida por la cadena pic.twitter.com/wLhhPEQsl3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 11, 2024

Aunque aseguró que su intención "no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario" y pidió disculpas mediante un comunicado, ya había generado el repudio y la indignación de todo el continente europeo.

"Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", explicó el Mono en un texto.

Y añadió: "Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario".

"El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!", concluyó Burgos en su texto.

Sin embargo, Movistar Plus+ decidió, después de condenar sus declaraciones previamente, despedirlo "en incumplimiento del código interno de conducta". De acuerdo a lo que cuentan en España, el disgusto de la cadena no está dirigido solamente a Burgos sino también a la presentadora y los otros dos comentaristas que se encontraban a su lado, uno de ellos nada menos que el también argentino Jorge Valdano.

Quien se expresó tras ello fue el padre de Lamine Yamal a través de una historia de Instagram y dejó muy en claro su posición al respecto: "Buenos días al mundo solo pido respeto para los hijos de los demás gracias", escribió.