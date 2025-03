Monterrey quedó eliminado de la Concachampions: Demichelis, en la cuerda floja

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1900012964926648358&partner=&hide_thread=false ¡NUEVO GOL DE SERGIO RAMOS CON LOS RAYADOS DE MARTÍN DEMICHELIS!



Tras el empate 1-1 en la ida en Canadá, el equipo mexicano tenía la obligación de definir la serie en casa, pero volvió a fallar. Canales abrió el marcador temprano, pero los visitantes lo dieron vuelta con goles de Édier Ocampo y Brian White. En el descuento, el español campeón del mundo anotó de penal, pero ya era tarde.

La eliminación generó un fuerte malestar en la hinchada, que reprobó al equipo con silbidos. Para colmo, el presente en la liga mexicana tampoco es alentador: en 11 fechas, suma 16 puntos y ocupa el noveno lugar, el último que clasifica al Play In.

Según medios mexicanos, la dirigencia del club analiza la salida del exDT de River y podría tomar una decisión en las próximas horas. De hecho, no está garantizada su presencia en el partido contra Pumas UNAM del próximo domingo.

El panorama se complica aún más con la cercanía del Mundial de Clubes, donde Rayados compartirá grupo con el Millonario, Inter de Porto Alegre y Urawa Red Diamonds. El certamen, que inicia en tres meses, aparecía como una oportunidad para que Demichelis se reivindicara tras su polémica salida de River el año pasado. No obstante, todo indica que no llegará a esa instancia.

La bronca de Demichelis luego de la reacción de la gente posterior a la eliminación

“Hoy el hincha me incomodó insultando, arrojando cosas y pidiéndome jugadores. Cuando se pasa por encima del respeto hay otro tipo de cosas que son difíciles de manejar”, sostuvo en conferencia de prensa luego de la prematura eliminación.

"Le di la oportunidad a todos los jugadores de sacar esta fase. Los que no venían jugando jugaron en Vancouver y no pudieron ganar... Y hoy jugaron los que normalmente venían jugando más y tampoco pudieron ganar", analizó el entrenador.

"Voy a seguir siendo entrenador de fútbol en Monterrey, el tiempo que me toque quedarme y posteriormente, si me tengo que ir exitosamente o no, voy a seguir siendo entrenador", aclaró sobre su inmediato futuro, sin embargo, nada está seguro.

Las críticas a Demichelis tras quedar eliminado de la Concachampions

