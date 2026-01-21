Lamentable: el drama de los jugadores uruguayos gerenciados por el socio de Verón en Estudiantes

No le pagaron la operación

“Foster nos dejó tirados. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo y no se nos estaba pagando”, prosiguió el arquero del equipo uruguayo, que de la mano de Foster bajó a la tercera división.

“Me lesioné jugando para Rampla, la operación costaba 800 dólares y no había plata para costearla. Me tuvo que pagar la operación un hincha de Peñarol”, relató con angustia.

“No había plata ni para hacerle ecografías a mis compañeros. Nunca me pasó algo así, y eso que jugué en los equipos más humildes de Uruguay”, completó.

