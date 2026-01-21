Lamentable: el drama de los jugadores uruguayos gerenciados por el socio de Verón en Estudiantes
El arquero de Rampla Juniors dijo en una entrevista que esperan por la venta de Medina para cobrar. La SA del socio de Verón en Estudiantes de La Plata es un fracaso absoluto.
El arquero de Rampla Juniors, de Uruguay, Lucero Álvarez dio detalles de lo mal que la están pasando desde que Foster Gillett se hizo cargo del club: descendieron y les deben cuatro meses de sueldo.
El arquero, que se lesionó y el club no le pagó la operación por orden de Gillett (la terminó pagando un hincha de Peñarol), contó detalles de una charla que tuvo con el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, durante una entrevista con el periodista Nacho Genovart.
El socio de Verón: Foster Gillett y un desastre en Uruguay
"Tengo tremenda relación con Fernando Muslera: Le dije que le diga al 'Patrón Foster' que nos mande la plata que nos debe. Me dijo que está mal visto en Estudiantes", dijo el arquero durante la entrevista.
El socio de Verón le debe cuatro meses de sueldo a los jugadores de Rampla Juniors y muchos a esta altura ya no tienen para darle de comer.
“Nosotros (Rampla Juniors) sentíamos que éramos el hermano menor de Estudiantes. Estamos esperanzados que llegue la plata de Cristian Medina. A nosotros nos prometieron que esa plata entrará en Rampla. Dependemos de que se venda él para cobrar el sueldo que se nos debe”, sentenció Lucero.
No le pagaron la operación
“Foster nos dejó tirados. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo y no se nos estaba pagando”, prosiguió el arquero del equipo uruguayo, que de la mano de Foster bajó a la tercera división.
“Me lesioné jugando para Rampla, la operación costaba 800 dólares y no había plata para costearla. Me tuvo que pagar la operación un hincha de Peñarol”, relató con angustia.
“No había plata ni para hacerle ecografías a mis compañeros. Nunca me pasó algo así, y eso que jugué en los equipos más humildes de Uruguay”, completó.
La nota completa con Lucero
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario