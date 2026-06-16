Mucho enojo: Irán denuncia desigualdad en el Mundial 2026 por las restricciones migratorias

"No queremos tener excusas, pero no es una competición justa. Deberíamos llegar dos días antes del partido en vez de viajar desde México antes y después de los partidos. Nos demoramos cinco horas viajando hoy por temas de inmigración. Deberíamos poder descansar esta noche aquí y viajar mañana", señalaron luego del encuentro disputado en Los Ángeles.

La situación quedó expuesta durante el traslado desde Tijuana hacia California para enfrentar a Nueva Zelanda. Aunque la distancia entre ambas ciudades es relativamente corta, los controles migratorios provocaron importantes demoras que terminaron afectando la rutina prevista por el cuerpo técnico.

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El inconveniente no será aislado. De acuerdo con el cronograma establecido para la fase de grupos, Irán deberá repetir desplazamientos similares en los próximos días. El segundo compromiso frente a Bélgica implicará una logística parecida, mientras que posteriormente tendrá que viajar a Seattle para disputar el cierre de la primera fase.

Originalmente, la federación iraní había planificado instalar su base de operaciones en Arizona, una opción que hubiera simplificado notablemente los movimientos internos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses limitaron el tiempo de permanencia permitido para la delegación, obligando al equipo a reorganizar toda su preparación desde territorio mexicano.

Los problemas tampoco se limitaron a los traslados. En las últimas semanas surgieron complicaciones relacionadas con los visados de integrantes de la delegación. Algunos miembros no pudieron obtener la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos, mientras que otros enfrentaron dificultades en distintos controles migratorios.

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Incluso trascendió que la visa del delantero Mehdi Torabi expiró tras el viaje realizado para disputar el partido contra Nueva Zelanda, generando una nueva preocupación dentro del entorno del seleccionado. A ello se sumó otro foco de conflicto vinculado a los hinchas. La Federación de Fútbol de Irán denunció recientemente que fueron revocadas las entradas que inicialmente estaban destinadas a los simpatizantes iraníes para los partidos de la fase de grupos.

Mientras tanto, las autoridades de ambos países avanzan en negociaciones diplomáticas que podrían modificar el escenario actual. En los últimos días surgieron informaciones sobre posibles acuerdos destinados a reducir las tensiones internacionales. Sin embargo, por ahora la delegación iraní continúa afrontando una Copa del Mundo marcada por obstáculos que exceden lo estrictamente futbolístico.