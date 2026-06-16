Mucho enojo: Irán denuncia desigualdad en el Mundial 2026 por las restricciones migratorias
El seleccionado asiático expresó su malestar por las dificultades logísticas, cuestionando los extensos controles y las limitaciones para permanecer en territorio estadounidense.
La participación de Irán en el Mundial 2026 está atravesada por mucho más que cuestiones deportivas. Mientras intenta competir al máximo nivel en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional, el seleccionado asiático también debe lidiar con una serie de restricciones derivadas del complejo contexto político que involucra a su país y a Estados Unidos.
Desde hace varios meses, la presencia iraní en la Copa del Mundo estuvo rodeada de incertidumbre. Las tensiones geopolíticas entre ambos países generaron dudas sobre la logística que tendría que afrontar la delegación durante el certamen. Finalmente, Irán logró participar del torneo, aunque bajo condiciones especiales que provocaron un fuerte malestar dentro del plantel.
Los futbolistas levantaron la voz después del empate frente a Nueva Zelanda y cuestionaron públicamente las exigencias que deben cumplir para disputar sus partidos en territorio estadounidense. Según explicaron, el equipo no puede permanecer libremente en EEUU y debe regresar a México una vez finalizados los encuentros, una situación que altera la planificación deportiva y el descanso de los jugadores.
Taremi se quejó por el trato de Estados Unidos a Irán en el Mundial 2026
Entre quienes expresaron su descontento estuvieron Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi, dos de las figuras del seleccionado persa. Ambos coincidieron en que las condiciones impuestas afectan la preparación del equipo y generan una desventaja competitiva frente a otros participantes.
"No queremos tener excusas, pero no es una competición justa. Deberíamos llegar dos días antes del partido en vez de viajar desde México antes y después de los partidos. Nos demoramos cinco horas viajando hoy por temas de inmigración. Deberíamos poder descansar esta noche aquí y viajar mañana", señalaron luego del encuentro disputado en Los Ángeles.
La situación quedó expuesta durante el traslado desde Tijuana hacia California para enfrentar a Nueva Zelanda. Aunque la distancia entre ambas ciudades es relativamente corta, los controles migratorios provocaron importantes demoras que terminaron afectando la rutina prevista por el cuerpo técnico.
El inconveniente no será aislado. De acuerdo con el cronograma establecido para la fase de grupos, Irán deberá repetir desplazamientos similares en los próximos días. El segundo compromiso frente a Bélgica implicará una logística parecida, mientras que posteriormente tendrá que viajar a Seattle para disputar el cierre de la primera fase.
Originalmente, la federación iraní había planificado instalar su base de operaciones en Arizona, una opción que hubiera simplificado notablemente los movimientos internos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses limitaron el tiempo de permanencia permitido para la delegación, obligando al equipo a reorganizar toda su preparación desde territorio mexicano.
Los problemas tampoco se limitaron a los traslados. En las últimas semanas surgieron complicaciones relacionadas con los visados de integrantes de la delegación. Algunos miembros no pudieron obtener la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos, mientras que otros enfrentaron dificultades en distintos controles migratorios.
Incluso trascendió que la visa del delantero Mehdi Torabi expiró tras el viaje realizado para disputar el partido contra Nueva Zelanda, generando una nueva preocupación dentro del entorno del seleccionado. A ello se sumó otro foco de conflicto vinculado a los hinchas. La Federación de Fútbol de Irán denunció recientemente que fueron revocadas las entradas que inicialmente estaban destinadas a los simpatizantes iraníes para los partidos de la fase de grupos.
Mientras tanto, las autoridades de ambos países avanzan en negociaciones diplomáticas que podrían modificar el escenario actual. En los últimos días surgieron informaciones sobre posibles acuerdos destinados a reducir las tensiones internacionales. Sin embargo, por ahora la delegación iraní continúa afrontando una Copa del Mundo marcada por obstáculos que exceden lo estrictamente futbolístico.
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