Muerte de Jayden Adams: comunicado de Mamelodi Sundowns de Sudáfrica
El sorpresivo fallecimiento de Jayden Adams conmociona al deporte. Su equipo de Sudáfrica emitió un sentido mensaje tras la trágica pérdida del mediocampista.
El mundo del fútbol recibió una noticia devastadora al confirmarse la sorpresiva muerte de Jayden Adams. El talentoso mediocampista de apenas 25 años, que venía de participar con la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026, falleció recientemente y generó una profunda conmoción en todo el entorno del deporte internacional.
El sentido comunicado de Mamelodi Sundowns de Sudáfrica
Horas después de conocerse la dolorosa novedad, la institución sudafricana lanzó un escrito oficial para despedir al joven futbolista. El mensaje, rubricado por el presidente, la familia Motsepe, el cuerpo técnico y toda la "Nación Amarilla", dejó en claro el impacto de la dolorosa situación.
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Entre los pasajes más destacados de la publicación, la entidad deportiva remarcó:
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"Con profundo pesar, el Mamelodi Sundowns confirma el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams", reza el texto oficial.
La institución envió "las más sentidas condolencias" y oró para fortalecer a la familia y amigos del jugador.
A su vez, el club solicitó enfáticamente que se "respete la privacidad de la familia" en estos momentos de extremo duelo.
Por su parte, la selección nacional de Sudáfrica también expresó su inmenso dolor a través de las redes sociales. Recordaron su reciente paso histórico por la Copa del Mundo y destacaron que la pasión, el amor y la dedicación del joven atleta inspiraron a muchas personas. "Nunca serás olvidado", concluyeron en su emotiva despedida.
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