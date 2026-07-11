Muerte de Jayden Adams: comunicado de Mamelodi Sundowns de Sudáfrica

"Con profundo pesar, el Mamelodi Sundowns confirma el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams", reza el texto oficial.

La institución envió "las más sentidas condolencias" y oró para fortalecer a la familia y amigos del jugador.

A su vez, el club solicitó enfáticamente que se "respete la privacidad de la familia" en estos momentos de extremo duelo.

Por su parte, la selección nacional de Sudáfrica también expresó su inmenso dolor a través de las redes sociales. Recordaron su reciente paso histórico por la Copa del Mundo y destacaron que la pasión, el amor y la dedicación del joven atleta inspiraron a muchas personas. "Nunca serás olvidado", concluyeron en su emotiva despedida.