Mundial 2026: el día en que Tim Payne jugó contra un equipo argentino
El defensor neozelandés enfrentó a uno de los cinco grandes hace más de 10 años. Descubrí todos los detalles en la nota.
Tim Payne pasó del anonimato a convertirse en una figura viral tras ser señalado en redes sociales como uno de los jugadores menos conocidos del Mundial 2026. El fenómeno surgió a partir de una campaña del creador de contenido Valen Scarsini, conocido como “Scarso”, que logró que su perfil de Instagram reuniera millones de seguidores en poco tiempo.
Sin embargo, el defensor ya tenía un antecedente en torneos internacionales de alto nivel: formó parte del Auckland City que enfrentó a San Lorenzo en las semifinales del Mundial de Clubes 2014. Aquel encuentro terminó con victoria para el elenco de Boedo por 2 a 1, que avanzó a la final donde cayó ante el Real Madrid.
El día que Tim Payne jugó contra San Lorenzo por el Mundial de Clubes
Payne tuvo un paso particular por el fútbol internacional que lo vincula directamente con el fútbol argentino. A fines de 2014 integraba el plantel del Auckland City, el equipo neozelandés que disputó el Mundial de Clubes en Marruecos y que terminó siendo una de las grandes sorpresas del certamen.
Tras avanzar en las fases iniciales, el conjunto de Oceanía llegó a semifinales, donde se enfrentó al "Cuervo", campeón de la Copa Libertadores. En ese partido disputado en Marrakech, Payne estuvo en cancha durante todo el encuentro, que terminó 2 a 1 a favor del conjunto argentino luego de 120 minutos.
El duelo se resolvió en el tiempo suplementario, después de que el equipo neozelandés lograra empatar en el tiempo reglamentario. De esta manera, San Lorenzo avanzó así a la final del torneo ante Real Madrid, mientras que el Auckland City jugó el encuentro por el tercer puesto frente a Cruz Azul, donde logró una victoria por penales tras igualar en los 90 minutos.
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