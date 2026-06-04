Mundial 2026: el día en que Tim Payne jugó contra un equipo argentino

El duelo se resolvió en el tiempo suplementario, después de que el equipo neozelandés lograra empatar en el tiempo reglamentario. De esta manera, San Lorenzo avanzó así a la final del torneo ante Real Madrid, mientras que el Auckland City jugó el encuentro por el tercer puesto frente a Cruz Azul, donde logró una victoria por penales tras igualar en los 90 minutos.