Mundial 2026: el pronóstico de la astróloga que acertó el resultado final en Qatar

La especialista, además, fue más allá y sostuvo que el certamen podría verse afectado por acontecimientos externos al deporte. En ese sentido, mencionó posibles conflictos internacionales y escenarios de violencia que, según afirmó, podrían alterar el desarrollo normal de la competencia.

De todas maneras, sus seguidores también recuerdan que varias de sus predicciones no llegaron a concretarse. Uno de los casos más comentados estuvo relacionado con Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sobre quien había realizado un pronóstico negativo tras un accidente de tránsito que finalmente nunca ocurrió.

La defensa del título para la "Scaloneta" será frente a Argelia, desde las 22, en Kansas City. Más adelante, el conjunto nacional se medirá con Austria, el 22 de junio, a las 14, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio, ante Jordania. Ambos encuentros se disputarán en Dallas.