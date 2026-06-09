Mundial 2026: el pronóstico de la astróloga que acertó el resultado final en Qatar
El seleccionado dirigido por Scaloni comenzará la defensa del título el martes 16, cuando se mida ante Argelia. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Selección Argentina comenzará la defensa del título mundial el martes 16 de junio, a las 22, frente a Argelia, en el estreno del Grupo J del Mundial 2026. Mientras la fiebre mundialista va en aumento, una inesperada predicción vinculada al certamen volvió a instalarse en el centro de la escena.
Se trata de Kiara Ríos, la tarotista que alcanzó notoriedad tras anticipar la consagración argentina en Qatar 2022. En las últimas horas, la especialista reapareció públicamente y lanzó un pronóstico poco alentador para la "Albiceleste" de cara a la próxima Copa del Mundo.
Durante una participación en un programa de streaming, Ríos aseguró que "Argentina no logrará repetir el éxito obtenido en Qatar" y que incluso "quedaría lejos de las instancias decisivas del torneo". Sin embargo, quienes siguen de cerca sus pronósticos señalan que no todas sus predicciones terminaron concretándose.
La predicción sobre la Selección Argentina que hizo la astróloga para el Mundial 2026
Durante su participación en un programa de streaming, Ríos aseguró que la Selección Argentina no llegará a las últimas instancias del Mundial 2026. Según su visión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizaría su recorrido en los cuartos de final, una predicción que provocó preocupación entre los presentes.
La especialista, además, fue más allá y sostuvo que el certamen podría verse afectado por acontecimientos externos al deporte. En ese sentido, mencionó posibles conflictos internacionales y escenarios de violencia que, según afirmó, podrían alterar el desarrollo normal de la competencia.
De todas maneras, sus seguidores también recuerdan que varias de sus predicciones no llegaron a concretarse. Uno de los casos más comentados estuvo relacionado con Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sobre quien había realizado un pronóstico negativo tras un accidente de tránsito que finalmente nunca ocurrió.
La defensa del título para la "Scaloneta" será frente a Argelia, desde las 22, en Kansas City. Más adelante, el conjunto nacional se medirá con Austria, el 22 de junio, a las 14, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio, ante Jordania. Ambos encuentros se disputarán en Dallas.
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