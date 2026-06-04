Mundial 2026: estuvo en el partido de Arabia Saudita contra Argentina y hoy vive una situación insólita
A menos de siete días para el inicio de la Copa del Mundo, Saud Abdulhamid sufrió un contratiempo extra futbolístico que pone en duda su participación en la cita más importante del fútbol. Los detalles en la nota.
Saud Abdulhamid pasó de ser una figura destacada en el fútbol saudí a ganar notoriedad internacional tras el Mundial de Qatar 2022, donde Arabia Saudita dio la sorpresa al vencer 2 a 1 a Argentina, única derrota del campeón en ese torneo. En ese partido, el lateral derecho fue una pieza clave en la defensa.
Luego del Mundial, su rendimiento despertó el interés de clubes europeos y terminó dando el salto a la Roma en 2024, convirtiéndose en el primer futbolista de su país en jugar en la Serie A. Allí compartió plantel con los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes.
En la actualidad, el defensor vive un gran momento en Europa: se consagró campeón de la Copa de Francia con el Lens, donde se encuentra a préstamo, logrando así su primer título en la élite del fútbol. Sin embargo, su buen presente deportivo se vio acompañado por un hecho personal incómodo, ya que sufrió un robo mientras se encontraba celebrando su casamiento.
Quién es el jugador de Arabia Saudita que vive una insólita situación
Abdulhamid se perfila como una pieza importante en la selección saudita de cara al Mundial que comienza el 11 de junio. Sin embargo, su preparación se vio afectada por un problema inesperado ocurrido durante su boda en Ámsterdam, donde delincuentes le robaron el vehículo y, entre sus pertenencias, el pasaporte.
La pérdida del documento complicó su traslado a la concentración del equipo en Estados Unidos, ya que se trata de un requisito indispensable para ingresar al país y sumarse al plantel. La situación generó preocupación en el entorno de la selección, mientras la federación trabajaba para resolver el inconveniente y acelerar su incorporación al grupo.
Con el paso de los días, el jugador logró destrabar el problema y llevó tranquilidad al publicar un mensaje en el que confirmó su intención de estar presente en el torneo. Finalmente, se espera que viaje directamente a Nueva York para incorporarse a la preparación del equipo, que disputa amistosos ante Ecuador, Puerto Rico y Senegal antes del debut.
Arabia Saudita, una de las sorpresas del último Mundial, integra el Grupo H junto a Uruguay, España y Cabo Verde, y debutará el 15 de junio en Miami frente al conjunto uruguayo. El seleccionado comandado por Georgios Donis tiene la ilusión de dar el batacazo y avanzar la siguiente fase del certamen.
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