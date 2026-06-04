Mundial 2026: estuvo en el partido de Arabia Saudita contra Argentina y hoy vive una situación insólita

Con el paso de los días, el jugador logró destrabar el problema y llevó tranquilidad al publicar un mensaje en el que confirmó su intención de estar presente en el torneo. Finalmente, se espera que viaje directamente a Nueva York para incorporarse a la preparación del equipo, que disputa amistosos ante Ecuador, Puerto Rico y Senegal antes del debut.

Arabia Saudita, una de las sorpresas del último Mundial, integra el Grupo H junto a Uruguay, España y Cabo Verde, y debutará el 15 de junio en Miami frente al conjunto uruguayo. El seleccionado comandado por Georgios Donis tiene la ilusión de dar el batacazo y avanzar la siguiente fase del certamen.