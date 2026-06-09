Mundial 2026: ocho pares de hermanos harán historia y romperán un récord vigente desde 1990

Otra situación similar involucra a Guéla Doué y Désiré Doué. El primero defenderá los colores de Costa de Marfil, mientras que el segundo integrará el plantel de Francia. También estarán los hermanos Souttar. John jugará para Escocia y Harry lo hará para Australia, selección que eligió representar por la nacionalidad de su madre. La lista se completa con Kevin Luckassen y Brian Brobbey. Luckassen defenderá a Ghana, mientras que Brobbey formará parte de Países Bajos.