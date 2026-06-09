Mundial 2026: ocho pares de hermanos harán historia y romperán un récord vigente desde 1990
Un total de 16 futbolistas emparentados disputarán el Mundial 2026. La cifra supera la marca histórica de cinco parejas registrada en Italia 1990.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo se destacará por contar con un formato ampliado y una cantidad récord de selecciones participantes. También quedará en la historia por un dato tan particular como llamativo: habrá ocho pares de hermanos disputando el torneo.
En total serán 16 futbolistas emparentados sobre los 1.248 jugadores convocados para la competencia, una cifra que supera ampliamente el récord anterior de cinco parejas de hermanos que se había registrado en Italia 1990. De esta manera, la edición 2026 se convertirá en la Copa del Mundo con mayor presencia de hermanos en toda la historia del certamen organizado por la FIFA.
Uno de los aspectos más curiosos de esta estadística es que cuatro de las ocho parejas defenderán camisetas de distintos países. El caso más conocido es el de Iñaki y Nico Williams. Mientras el menor jugará para España, el delantero de Athletic Club eligió representar a Ghana, cumpliendo el deseo familiar de competir con la selección africana.
Otra situación similar involucra a Guéla Doué y Désiré Doué. El primero defenderá los colores de Costa de Marfil, mientras que el segundo integrará el plantel de Francia. También estarán los hermanos Souttar. John jugará para Escocia y Harry lo hará para Australia, selección que eligió representar por la nacionalidad de su madre. La lista se completa con Kevin Luckassen y Brian Brobbey. Luckassen defenderá a Ghana, mientras que Brobbey formará parte de Países Bajos.
Aunque el récord de mayor cantidad de hermanos en una misma delegación seguirá perteneciendo a Honduras, que llevó a Jerry, Jhony y Wilson Palacios al Mundial de Sudáfrica 2010, la edición 2026 establecerá una nueva marca global con ocho parejas de hermanos distribuidas entre distintas selecciones y continentes.
Las ocho parejas de hermanos en el Mundial 2026
- Nico e Iñaki Williams: mientras el pequeño de los athleticzale representará a España, con la que ya ha ganado una Eurocopa, su hermano defenderá la sangre de su familia, luciendo el escudo de Ghana, de dónde son sus padres.
- Guelá y Desiré Doue: ambos nacidos en Francia, tan sólo el futbolista del PSG representará a su país de origen. En frente estará su hermano, quién vestirá los colores de una Costa de Marfil que empató en el último amistoso ante los franceses gracias al gol, precisamente, del futbolista del Racing Club de Estrasburgo.
- Lucas y Theo Hernández: sin salirnos de Francia, seguimos con otros dos hermanos que, estos sí, representarán a los mismos colores. Criados ambos en España, los hermanos Hernández estarán en el equipo de Deschamps para el Mundial 2026.
- Jürrien y Quinten Timber: siguiendo con hermanos que representarán los mismos colores, ahora llega el turno de Países Bajos. El del Arsenal y el del Olympique de Marsella buscarán el título de la mano de Koeman.
- Brian Brobbey y Kevin Luckassen: nacidos en Holanda, estos dos hermanos vestirán distintas camisetas.. Brian, de 24 años y jugador del Sunderland, luchará por Países Bajos, mientras que su hermano, de 32 y del Arge Piteti, estará con Ghana.
- John y Harry Souttar: aunque ambos nacieron en Escocia, sólo uno de ellos lucirá la camiseta de su país de origen. Harry, por su parte, defenderá a Australia en el Mundial 2026.
- Laros y Deroy Duarte: uno de los rivales de España, Cabo Verde, contará con la presencia de dos hermanos defendiendo la camiseta de su país.
- Leandro y Junhinho Bacuna: una de las selecciones con más representantes nacidos fuera de su territorio es Curazao. Y en su plantilla contamos con la presencia de estos dos hermanos.
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