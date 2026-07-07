Qué canal pasa los goles antes del partido de la Selección Argentina vs. Egipto

El ranking de plataformas en el Mundial 2026

El "delay" es el tiempo que transcurre desde que la jugada sucede en el estadio hasta que llega a nuestra pantalla. Este fenómeno ocurre por la suma de varias etapas técnicas, como la producción de la señal, su compresión, distribución y el "buffer" que usan las plataformas para evitar cortes.