Qué canal pasa los goles antes del partido de la Selección Argentina vs. Egipto
El delay es el peor enemigo. Conocé qué plataformas tienen menos demora para ver a la Selección Argentina en este Mundial 2026 y no sufrir los spoilers.
La ansiedad crece ante el duelo de la Selección Argentina por los octavos de final. Para seguir el partido en vivo y no enterarte de las jugadas por los gritos de otros, es clave saber elegir. Cada señal tiene distintos tiempos de procesamiento y demora para la transmisión.
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El ranking de plataformas en el Mundial 2026
El "delay" es el tiempo que transcurre desde que la jugada sucede en el estadio hasta que llega a nuestra pantalla. Este fenómeno ocurre por la suma de varias etapas técnicas, como la producción de la señal, su compresión, distribución y el "buffer" que usan las plataformas para evitar cortes.
Para evitar enterarse del gol por el grito del vecino, es clave conocer qué sistemas ofrecen menor latencia, así podés disfrutar de la mejor cobertura del certamen internacional:
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Televisión Digital Abierta (TDA): Es la mejor opción para reducir la demora, con un delay de entre 2,5 y 8 segundos.
Televisión por cable: Sistemas como Flow o Telecentro tienen un retraso de entre 5 y 9 segundos.
Televisión satelital: Servicios como DirecTV presentan una demora que oscila entre los 6 y 12 segundos.
Streaming estándar: Es la opción más lenta, con un delay que puede ir de los 15 a los 45 segundos, priorizando la estabilidad sobre la inmediatez.
Consejos para ver a la Selección Argentina sin demoras
Si no tenés más remedio que ver el encuentro a través de internet, los especialistas recomiendan aplicar ciertos trucos técnicos para minimizar la brecha temporal. Es fundamental utilizar una conexión por cable o una red Wi-Fi de 5 GHz, evitando siempre las redes saturadas.
Asimismo, se sugiere elegir plataformas optimizadas para baja latencia y evitar el uso de dispositivos demasiado antiguos que puedan ralentizar la decodificación del video.
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