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Mundial 2026: quiénes relatarán a la Selección Argentina en cada canal de TV y streaming

Deportes

Los hinchas argentinos podrán elegir entre varias opciones en TV y streaming para ver los partidos de la Selección Argentina.

Quién relata a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en cada canal de TV y streaming. 

Quién relata a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en cada canal de TV y streaming. 

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, las señales televisivas y plataformas de streaming en Argentina terminaron de definir sus equipos de transmisión oficiales. Los canales líderes del mercado local y las pantallas internacionales ya tienen confirmadas a las duplas que llevarán las emociones de la Selección Argentina a millones de hogares.

Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

Los 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026: qué dorsales usarán
La Selecci&oacute;n Argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026.

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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