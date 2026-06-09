Mundial 2026: quiénes relatarán a la Selección Argentina en cada canal de TV y streaming
Los hinchas argentinos podrán elegir entre varias opciones en TV y streaming para ver los partidos de la Selección Argentina.
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, las señales televisivas y plataformas de streaming en Argentina terminaron de definir sus equipos de transmisión oficiales. Los canales líderes del mercado local y las pantallas internacionales ya tienen confirmadas a las duplas que llevarán las emociones de la Selección Argentina a millones de hogares.
Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Telefe: la pantalla de aire
El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.
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Relatos: Pablo Giralt
Comentarios: Juan Pablo Varsky
Campo de juego: Sofía Martínez
TyC Sports: el clásico del cable
La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.
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Relatos: Hernán Feler
Comentarios: Ariel Senosiain
Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul
DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda
La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.
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Relatos: Gustavo Kuffner
Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez
Disney+: el desembarco en el streaming
La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.
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Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre
Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López
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