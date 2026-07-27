Luis Caputo le regaló una camiseta de la Selección Argentina vieja a Kristalina Georgieva
En medio de su visita oficial al país, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, recibió un sorpresivo regalo por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.
En el marco de la intensa agenda oficial de Kristalina Georgieva, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un llamativo momento protocolar. Durante su encuentro en Buenos Aires, el funcionario decidió homenajear a la directora del organismo internacional entregándole un obsequio estrechamente vinculado a la pasión futbolera nacional.
El curioso modelo de la Selección Argentina para Kristalina Georgieva
IMPORTANTE: El Gobierno firmó la Resolución 317-2026 y hay fin de semana largo con feriado para más de 100.000 personas
El titular del Palacio de Hacienda posó sonriente frente a las cámaras junto a la funcionaria mientras sostenían el regalo: una camiseta albiceleste totalmente personalizada que lleva estampado el nombre "Kristalina" y el emblemático número 10 en la espalda.
Sin embargo, el llamativo detalle que no pasó desapercibido es que la prenda entregada es una versión vieja de la indumentaria. Específicamente, se trata del modelo que la Selección Argentina utilizó durante la Copa América 2024, en lugar de la edición más reciente y actualizada con la que el plantel disputó el Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario