El presidente de la Federación española le dio un beso a una jugadora durante los festejos por el Mundial femenino

España se convirtió en el primer país en tener los tres mundiales del fútbol femenino (mayor, Sub 20 y Sub 17) al mismo tiempo y en el segundo junto con Alemania en haber coronado la Copa de la FIFA masculina y femenina.

LA POLÉMICA DURANTE LOS FESTEJOS

En plena premiación, donde todas las cámaras estaban posadas en el momento de repartir las medallas, ocurrió un hecho que generó mucha polémica en las redes sociales: Luis Rubiales, presidente de la Federación española, tomó de la cara a la Jennifer Hermoso y le dio un beso en la boca.

La reconocida futbolista, en el vestuario realizó un vivo en las redes sociales y en pleno festejo y euforia expresó: “Pero no me ha gustado, ¿eh?”, con una sonrisa en el rostro, acorde con la euforia grupal que se vivía en ese momento. Más allá de no profundizar en el tema, el hecho no gustó para nada y generó mucho repudio.

