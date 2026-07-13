Franco Armani se despidió de River con una emotiva carta y confirmó su nuevo desafío

El arquero también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, empleados del club y a su familia por el acompañamiento durante estos años. En el tramo final de su mensaje dejó una frase que resumió el significado de River en su carrera: "No será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños".

Antes de cerrar la conferencia, Armani dejó un último mensaje para los hinchas: "Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir durante estos ocho años y medio uno más de ustedes. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar con todo mi cariño y eterno agradecimiento".