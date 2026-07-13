Franco Armani se despidió de River con una emotiva carta y confirmó su nuevo desafío
Franco Armani dejó River tras ocho años y medio, 10 títulos y 366 partidos. El arquero continuará su carrera en Atlético Nacional tras una emotiva despedida.
Franco Armani tuvo este lunes su despedida oficial de River en una conferencia de prensa de la que participaron el presidente Stefano Di Carlo, el entrenador Eduardo Coudet y el expresidente Rodolfo D’Onofrio. Aunque tenía contrato hasta fin de año, el arquero de 39 años decidió adelantar su salida para continuar sumando minutos y afrontar un nuevo desafío en Atlético Nacional de Medellín.
Al subir al escenario recibió una plaqueta de reconocimiento y, visiblemente emocionado, leyó una carta en la que repasó su paso por el club. "Después de ocho años y medios inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme, no sólo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó.
Franco Armani se despidió de River con una emotiva carta y confirmó su nuevo desafío
El arquero también recordó la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid y destacó el cariño recibido durante su estadía en el club. "Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. También me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañada por el rugido del Monumental. Cada bandera, cada canción y cada aplauso", señaló.
Sobre la decisión de cambiar de rumbo, Armani explicó: "Fue muy difícil por los años que llevo acá en el club, por lo que viví, por el hincha, pero fue una decisión muy pensada, más que nada en seguir compitiendo, en seguir jugando. Quiero terminar mi carrera compitiendo. Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera".
Durante su ciclo en River, Armani disputó 366 partidos oficiales, mantuvo el arco invicto en 164 oportunidades y recibió 287 goles, con un promedio inferior a un tanto por encuentro. Además, conquistó 10 títulos y estableció el récord de 965 minutos sin recibir goles en Primera División.
El arquero también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, empleados del club y a su familia por el acompañamiento durante estos años. En el tramo final de su mensaje dejó una frase que resumió el significado de River en su carrera: "No será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños".
Antes de cerrar la conferencia, Armani dejó un último mensaje para los hinchas: "Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir durante estos ocho años y medio uno más de ustedes. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar con todo mi cariño y eterno agradecimiento".
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